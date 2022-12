Fernando Mansur - O DIA

Publicado 11/12/2022 06:00

Este é um tema que continua instigando nossa imaginação. Por que a reencarnação seria uma necessidade lógica? A maioria de nós cresceu em um ambiente contrário a ela. Alguns argumentos a favor:

- Somente por meio das reencarnações o conhecimento da vida humana pode se tornar abrangente.

- As reencarnações dão oportunidade para o desenvolvimento de todas aquelas faculdades que só podem ser desenvolvidas durante a encarnação.

- Somente por meio da reencarnação a natureza insatisfatória da vida material é totalmente demonstrada.

- O significado da Fraternidade Universal torna-se claro apenas quando o véu do ego e do interesse egoísta se afina, e isso só acontece por meio da lenta emancipação das crenças convencionais, erros pessoais e visões equivocadas.

- O desejo por outras formas de experiência terrena só pode ser extinto por experimentá-las.

- As reencarnações dão margem para justiça exata a cada homem. Mas uma carreira é muito curta para o equilíbrio preciso de contas, e muitas são necessárias para que todo bem ou mal feito em cada uma seja exigido na Terra onde ocorreu.

- As reencarnações garantem variedade e abundância para a disciplina que todos necessitamos e um avanço contínuo nas sucessivas raças humanas.

Se cada criança recém-nascida fosse uma nova criação da alma, não haveria, exceto pela hereditariedade, nenhum avanço humano geral. Mas se essa criança é a flor de muitas encarnações, ela expressa tanto um passado conquistado quanto um futuro possível.

Podemos refletir e buscar novas informações. Vamos!

Fernando Mansur