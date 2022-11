Fernando Mansur - O DIA

Publicado 27/11/2022 06:00

Hoje terminamos a série de apresentações do livro Gemas do Oriente, mensagens universais compiladas por Helena Blavatsky. Tem uma especial para cada dia do ano. Para os interessados, o livrinho está disponível na Editora Teosófica.

- O Espírito eterno está em toda parte. Ele abrange o mundo inteiro;

- Toda a nossa dignidade consiste no pensamento; portanto, preparemo-nos para pensar bem, pois este é o princípio da moral;

- A bajulação é uma moeda falsa que só circula por causa de nossa vaidade;

- Como óleo, a verdade muitas vezes flutua na superfície da mentira. Como água clara, a verdade muitas vezes está por trás da aparente falsidade;

- Quatro coisas aumentam com o uso: Saúde, riqueza, perseverança e credulidade;

- A alma viva não é mulher, nem homem, nem neutra; qualquer corpo que ela assumir, com este tão somente ela se junta;

- A vida é construída pelo sacrifício do individual em benefício do todo. Cada célula do organismo vivo deve sacrificar-se pela perfeição do todo; quando é o contrário, a doença e a morte dão a lição.

- O verdadeiro autoconhecimento é o despertar da consciência para a natureza divina no homem;

- A ocupação de um músico é afinar todos os instrumentos; a de um homem educado, é adaptar-se harmoniosamente a cada situação;

Que estas pérolas do pensamento universal sejam um combustível para mover nossos dias na melhor direção. Vamos!

Fernando Mansur