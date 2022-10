Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 23/10/2022 06:00

Como reativar em nós a lembrança de nossa origem? Aqui não falo da importante ancestralidade familiar, mas de nossa família primordial. Onde, como e quando nossa Alma Peregrina iniciou sua jornada? Onde buscar respostas? A Teosofia oferece algumas, principalmente nos livros de H.P. Blavatsky.



Ela nos fala da existência de sete raças-raízes, ou sete grandes humanidades, com suas várias ramificações.

Nas duas primeiras raças humanas não tínhamos corpos físicos, o que só aconteceu na terceira raça, com a divisão dos sexos e o despertar do princípio mental. Até aí, convivíamos com os “deuses” na Terra e éramos conduzidos por Reis divinos. Isso há milhões de anos.



Na quarta raça-raiz houve um grande desenvolvimento psíquico, mas fizemos mau uso desse atributo e decaímos. Na atual quinta raça, a humanidade está desenvolvendo o princípio mental. A predominância do uso do intelecto obscureceu nossa percepção espiritual, a qual será uma característica predominante da próxima humanidade. Isso não impede de haver pessoas que já demonstram essa qualidade.



São fases pelas quais passamos ao longo do processo evolutivo. Daí o motivo de minha pergunta inicial: como reativar em nós a lembrança de nossa origem? Esta é a principal tarefa que se nos apresenta nesta crucial virada de milênio, onde mudanças fundamentais se imporão em nosso caminho.



Que tenhamos discernimento para escolher onde dar o próximo passo. Vamos!

Fernando Mansur