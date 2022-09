Fernando Mansur - O DIA

Publicado 25/09/2022

A dança das coisas. O eterno movimento, a impermanência de tudo, a não ser da essência. Quando aprenderemos? É um truísmo dizer que sem mudar as causas, os efeitos não se alterarão.



Seres de Luz esperam pela abertura de canais mais elevados para que eles jorrem sua luz ao mundo, na medida do possível e do suportável. Cura, saúde, transmutação, da pobreza à riqueza de espírito. Limpeza.



Escutar o coração, sentir. Meditar na Perfeição, no que os Sábios de todas as eras vêm nos ensinando, com eterna paciência. Tudo já está em nós, é preciso desvelar esses tesouros. Já sou, já somos, não há que esperar nada, pois tudo já é, já está.



Trocas, complementos, dar e receber, equilibrar. Os Mestres transmitem o que está na Unidade. Não importa lugar e tempo, todos falam a partir da mesma fonte. Confiar na Energia Crística, ou Búdica, que tudo permeia, pois nela mora o nosso Ser.



Repetindo: purificar nossos canais para recebermos novas e promissoras energias. Aceitar as mudanças, muitos seres querendo ajudar e precisando de canais para expansão da Luz.



Hora de nos libertar de nossa pequenez, da mesquinhez que aprisiona. Pensar alto, na egrégora dos Grandes Seres que velam pelo progresso da humanidade. Formar parte da corrente de luz mundial. Tornar-se um elo dela. Confiar e valorizar o elo que somos. Sem medo, sem culpa, sem mágoa. O que estamos esperando? Podemos. Vamos!

