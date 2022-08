Fernando Mansur - O DIA

- Vontade e Desejo são ambos criadores absolutos, formando o próprio homem

e seu ambiente.

- A Vontade cria inteligentemente; o Desejo cria de modo cego e inconsciente.

- O homem consiste de desejos. E assim como é seu desejo, assim é sua vontade e assim são seus atos; e o que quer que ele faça, isso ele colherá.

- Uma pedra torna-se uma planta; uma planta, um animal; um animal, um

homem; um homem, um Espírito; e o espírito – Deus.

- Conduzi-me do irreal para o real! Das trevas para a luz! Da morte para a

imortalidade!

- Os pensamentos causam a roda de renascimentos neste mundo; que o homem se esforce para purificar seus pensamentos; aquilo que o homem pensa, isso ele é: este é o antigo segredo.

- Pela perfeição no estudo e na meditação o Espírito Supremo se torna manifesto; o estudo é um olho para contemplá-lo, e a meditação é o outro.

- “Meus filhos são meus; esta riqueza é minha”; com tais pensamentos o tolo é atormentado. Ele próprio não pertence a si mesmo; muito menos filhos e riqueza.

- A Teosofia é o veículo do espírito que dá a luz; consequentemente, nada que é dogmático pode ser Teosófico.

- Para desfrutar o dia de plenitude, você deve ser paciente no dia de escassez.

- O ódio nunca é suprimido pelo ódio; o ódio cessa pela demonstração de amor esta é uma antiga regra.

- No mundo dos Sábios o Amor é a Lei maior. Não peço amor, eu o dou. Tal é minha natureza. Pratiquemos. Tentemos. Vamos!

