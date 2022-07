Publicado 17/07/2022 00:00

Pais pobres às vezes precisam escolher o filho (ou filha) que vai continuar os estudos e ingressar na faculdade. Eles farão todas as economias possíveis para isso acontecer.



Fui professor na ECO-UFRJ e presenciei fatos semelhantes entre alguns de nossos alunos. Um deles (uma aluna) me contou sua história. Ela se formou, fez mestrado, doutorado e se tornou professora. Um exemplo!

Ela era naturalmente religiosa e costumava repetir um versículo bíblico retirado do Apocalipse: “Eis que faço novas todas as coisas”.



A vida apresenta histórias incríveis de gente se superando, vencendo dificuldades, como em um processo alquímico que transforma chumbo em ouro.



A existência é repleta de mistérios e tem sempre um à nossa espera, aguardando para ser decifrado.

Como aprender a ver as possibilidades e aproveitar as oportunidades?



Quando a mente está muito cheia de pensamentos corriqueiros e repetitivos, procure se afastar algumas horas para um lugar mais tranquilo para perceber, no silêncio ensurdecedor de alguns segundos, quem você realmente é e as escolhas que precisa e pode fazer.



“Forest Man” (“Homem Floresta”) é um pequeno documentário disponível na Netflix. É sobre um indiano que há quarenta anos escolheu plantar árvores numa região desértica da Índia. Hoje esse local é maior e mais arborizado que o Central Park de Nova Iorque.



- “Você toma alguma coisa para ser feliz?” – “Sim! Decisões!”



Quem somos? Escolhamos. Vamos!