Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 12/06/2022 06:00

Tenho refletido muito sobre as idades de cada um. Como sabê-las? Idades não se contam pelos anos apenas de uma vida. É preciso tomar isso em consideração. Nenhuma criança é um saco vazio. Traz consigo uma bagagem, sementes que vão desabrochando com o tempo.



Quem vive muito acumula lembranças, experiências, vivências variadas. Até que surge o questionamento: e agora? Que tempo ainda temos nesta "encadernação”?

Como temos utilizado o tempo que nos foi destinado? Qual tem sido a nossa plantação? O que estamos colhendo hoje? A visão materialista da idade é relativa e limitante. O senso comum colocou rótulos em cada parcela do tempo vivido. Se ficamos influenciados por esses estereótipos, é por eles que vamos moldar nossa forma de pensar e agir.



Sinto que é um preconceito, e até uma traição, negar qualquer fase de nossa vida. Não é ético querermos viver o que não nos pertence, assim como não é ético fugir daquilo que é nosso dever. E qual é o compromisso que assumimos com os dons que nos foram dados para desenvolver?



Não somos nosso nome ou profissão. Somos seres em busca de auto realização, de união consciente com nossa origem. Que a sabedoria Daqueles que transcenderam tempo e espaço possa nos tocar e inspirar a agir com mais inteligência e discernimento, ajudando-nos a trazer o sentido da vida para nossa consciência e a expressar como pudermos a totalidade do ser que de fato somos.

Tentemos nos sintonizar com eles. Podemos. Vamos!

Fernando Mansur