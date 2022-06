Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 05/06/2022 06:00

Reconectarmo-nos na retomada da vida. Como passar a primeira marcha e seguir em frente? Estamos envoltos em formas-pensamentos geradas pela maioria da população mundial nos últimos dois anos.



É preciso entender a natureza desses pensamentos-sentimentos. Em geral, eles estão carregados de medo, insegurança, apreensão. É possível, então, que estejamos influenciados, em alguma medida, por essa densa nuvem invisível que paira sobre as cidades. O que é muito natural.



Percebemos que queremos avançar, mas sentimos um certo desânimo. Como fazer para superar esse estado e recuperar o ânimo, o animus, a anima, alma? Nossa Alma quer avançar e precisa fazer isso. Devemos então buscar algum tipo de auxílio e orientação. Podemos ler um livro que nos inspire a prosseguir, que

contenha exemplos edificantes de superação, nos quais possamos nos mirar.



Coragem, coração. Podemos fazer o exercício de nos identificar com nossa essência divina, não nos confundindo com o que está fora de nós. Talvez fosse bom dar uma pausa nas notícias que nos põem para baixo. Priorizar o mais elevado, o belo, o bom e o justo, como mostra as filosofias.



Procurar esses exemplos em seres que fizeram história plantando ideias de fraternidade em um mundo descrente. Dar espaço ao novo ser que quer florescer. Chega de repetições. Fazer germinar sementes de gratidão. Escolher uma nova direção. Agora. Podemos. Vamos!

Fernando Mansur