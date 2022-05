Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 22/05/2022 06:00

Certamente você já leu e ouviu muitas explicações e definições sobre o que são o ódio, o medo e a inveja.

Abrigamos alguns desses sentimentos em nosso íntimo e eles costumam nortear boa parte de nossos pensamentos, influenciando o direcionamento de nossas vidas.



Hoje, trouxe para você a visão de Rumi – um grande poeta e mestre espiritual persa da tradição islâmica Sufi, que viveu no século XIII. Ele responde algumas perguntas: O que é veneno? Qualquer coisa que seja mais do que a necessidade é veneno.

O que é medo? Não aceitação da incerteza. Se aceitamos essa incerteza, ela se torna aventura.

O que é inveja? É a não aceitação do Bem em outros. Se aceitamos esse Bem, ele se torna inspiração.

O que é raiva? É a não aceitação de coisas que estão além de nosso controle. Se aceitamos, torna-se tolerância.

O que é o ódio? É a não aceitamos da pessoa como ela é. Se aceitamos a pessoa incondicionalmente, torna-se amor.

Temos aí um bom material para nossa reflexão. Que em nosso exercício de meditação, em nosso recolhimento diário de alguns minutos, tentemos nos reconectar – ainda que brevemente – com nossa essência divina, que é abundante e tudo provê. Podemos. Vamos!





