Fernando Mansur - O DIA

Publicado 24/04/2022 06:00

Acaba de ser lançado em português um livro maravilhoso do teósofo William Q. Judge – ‘Cartas que me ajudaram’ – distribuído pela Editora Teosófica. Numa troca de correspondência, o autor procura dar algumas

sugestões para aqueles que lhe escrevem em busca de algum esclarecimento sobre o caminho espiritual.



“Nunca há necessidade de se preocupar. A boa Lei cuida de todas as coisas, e tudo o que temos a fazer é cumprir nosso dever à medida que ele for surgindo, dia após dia. Nada se ganha ao se preocupar com as coisas e com a maneira como as pessoas não são responsivas.



Em primeiro lugar, você não muda as pessoas, e, em segundo lugar, por estar ansioso com as coisas, você coloca um obstáculo oculto no caminho do que deseja que seja realizado. ...

Reflita sobre isso e tente integrar à sua mente internamente o fato de que não há motivo para se preocupar; que as coisas ficarão bem, independentemente do que acontecer; e que você está determinado a fazer o

que lhe é apresentado e confia no Karma para todo o resto.



Se alguém luta, é atraído ao turbilhão de eventos e pensamentos, em vez de recostar-se no grande oceano do Ser, que sempre permanece calmo. Então, recoste-se e observe o fluxo e o refluxo da vida, trazendo muitas coisas para lavar nossos pés e levando tantas outras, que não são nem agradáveis de acolher nem fáceis de perder. ...

Paciência é realmente a melhor e mais importante virtude, já que abrange muitas outras. Você não pode tê-la se não estiver calmo e preparado para a emergência. E como a calma é a única coisa necessária para que o espírito seja ouvido, é evidente a importância da paciência.”

Fernando Mansur