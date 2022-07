Publicado 10/07/2022 00:00

Canção de Sami Yusuf – disponível no You Tube

Eu sei que estou esperando/ Esperando que algo aconteça

Mas esta espera vem com provações e desafios

Nada na vida é de graça

Desejo que, de alguma forma, Você me diga em voz alta

Que nesse dia eu vou ficar bem/ Mas nunca saberemos a causa

Não é assim que funciona

Ajude-me a encontrar o meu caminho

Meu Senhor, me mostre o certo do errado

Dê-me luz, me faça forte,/ Eu sei que o caminho é longo

Faça-me forte

Às vezes é demais para mim/ Eu sinto que perdi o contato

Eu sei que o caminho é longo/ Me faça forte

Eu sei que estou esperando

Anseio por algo/ Algo conhecido apenas por mim

Esta espera vem com provações e desafios

A vida é um mistério

Desejo que, de alguma forma, Você me diga em voz alta

Que nesse dia você me perdoará

Mas nunca saberemos a causa

Não é assim que funciona

Eu imploro por sua misericórdia

AJUDE-ME A SER FORTE