Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 26/06/2022 06:00

Para aqueles que buscam certas respostas religiosas e não as encontram, trouxe um fragmento do livro de G.R.S. Mead (aluno e secretário de H.P. Blavatsky): “A Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo”, editado pelo Núcleo Lux, hoje Editora Garbha Lux:



“A ideia do ordenamento inteligente da vida interna das religiões pelos Servidores da Vida Divina é um conceito ainda bem pouco compreendido. Admitir que todas as grandes religiões do mundo devem sua gênese interior à execução de algum grande plano e que suas vidas internas são observadas e cuidadas por Aqueles que estão encarregados da administração das coisas espirituais, só é possível para a pessoa que procurar observar o mundo religioso com um olhar impessoal.



É muito difícil para o partidário de uma fé particular, ou para o devoto de um instrutor específico aceitar uma perspectiva tão ampla, pois, para fazê-lo, ele tem que mudar o foco do seu olhar e vislumbrar além da área que atualmente ocupa a sua atenção....

Ora, é a doutrina do Cristo Vivo que oferece o incentivo mais poderoso ao esforço vigoroso na vida da cristandade atual. Mas quão poucos daqueles que acreditam que Ele vive e que está cuidando deles, podem tolerar a ideia de que Buda, Krishna, Zoroastro e todos os grandes Seres que viveram e trabalharam na Terra pelo bem da humanidade, continuam a viver e a cuidar dela também.



O Cristo não só cuida da cristandade, mas de todos aqueles que lutam pela melhoria humana, qualquer que seja a sua crença ou descrença religiosa. E, não só o Cristo faz isto, como toda a Sua Irmandade associa-se a Ele na tarefa comum. Eles não estão limitados por nossas diferenças teológicas e raciais.” Podemos continuar buscando. Vamos!

