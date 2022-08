Fernando Mansur - O DIA

Publicado 07/08/2022 06:00 | Atualizado 07/08/2022 07:42

“Em regra os átomos do corpo humano se tornam pesados com o peso da mente, com as ideias irrelevantes, as preocupações e ansiedades. Eles passam por séries de mudanças momentaneamente, afetados pelos pensamentos do cérebro-mente. A falta de confiança, a falta de inspiração de que as pessoas sofrem, o desespero, fazem com que estes átomos morram a meio caminho...



Afastar-se do plano material do esforço, do pensamento e da personalidade, é isso que a alma nos impele a fazer: sair para as vastas realidades ocultas da vida e compreender que dentro e acima e ao nosso redor, e na própria atmosfera em que nossos pensamentos e sentimentos existem, a Vida Universal está pulsando

continuamente em resposta aos nossos anseios e questionamentos. Quando as pessoas dizem que estão em busca da felicidade, elas querem dizer que estão visando aquela etapa de sua evolução em que seus problemas atuais serão resolvidos.

Para alcançá-la, é preciso se afastar das seduções da vida e de todos os seus aspectos externos e desanimadores, e encontrar-se na solidão de seu próprio ser, num silêncio inquebrantável dentro de seu próprio coração e mente...



Lançar a mente – ao se passar do sono para o despertar – diretamente sobre as coisas externas, é perder a metade da vida do dia. Deve-se acordar pela manhã com um belo pensamento, lembrando que a batalha do dia está diante de si, e que o Deus Interno deseja um momento de conversa com a mente antes do início dos árduos deveres da manhã.”



Que estas palavras, que Katherine Tingley (ST-Point Loma) recebeu de seu Instrutor, sejam uma benção de esperança e confiança para todos nós, “ajudando-nos a nos libertar de velhas lembranças e de todas as antecipações de problemas”. Podemos. Tentemos. Vamos!

Fernando Mansur