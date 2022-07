Publicado 31/07/2022 00:00 | Atualizado 31/07/2022 11:46

Esta é uma dúvida recorrente: como discernir vontade de desejo?



A Teosofia explica que “a vontade é posse exclusiva do ser humano em nosso plano de consciência.

O desejo, em sua aplicação mais ampla, é a força criativa do Universo. Nesse sentido, não se distingue da Vontade; mas enquanto permanecermos apenas homens comuns não conheceremos essa forma de desejo. Portanto, Vontade e Desejo são considerados aqui opostos.



Assim, a Vontade é o rebento do Divino, Deus no homem; o Desejo é a força motriz da vida animal.



A maioria dos homens vive no desejo e pelo desejo, confundindo-o com a vontade. Mas aquele que quiser ter êxito no caminho deve distinguir a vontade do desejo, tornando sua vontade soberana, pois o desejo é instável e muda sempre, enquanto a vontade é firme e constante.



A vontade e o desejo são criadores absolutos, formando o próprio homem e seu entorno. Mas a vontade cria de forma inteligente – o desejo cria de forma cega e inconsciente. O homem, portanto, torna-se a imagem de seus desejos, a menos que crie a si mesmo à semelhança do Divino, valendo-se de sua vontade, que é filha da luz.



Sua tarefa é dupla: despertar a vontade, fortalecê-la pelo uso e pela conquista, torná-la regente absoluta de seu corpo e, paralelo a isto, purificar o desejo.



Conhecimento e vontade são os instrumentos usados para a obtenção desta purificação.”



Gratidão à H.P.B. pelo esclarecimento e à Marly Winckler pela tradução do artigo.

(www.helenablavatsky.com.br)