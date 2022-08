Fernando Mansur - O DIA

Publicado 28/08/2022 06:00

Foi um sonho. Um amigo me apresenta ao primeiro-ministro de um pequeno grande país. Ele é receptivo e podemos conversar sobre a situação mundial. Trocamos ideias, colocamos nossos pontos de vista e, no final – pela receptividade dele – faço-lhe um apelo.



Pondero que precisamos de líderes que sejam uma diferença na história contemporânea, que tomem atitudes que beneficiem realmente as populações, mesmo com o risco da própria vida. Eu acabo me emocionando ao incentivá-lo a tomar uma atitude nessa direção e... acordo.



Medito um pouco sobre o sonho e seus motivos. Terei de fato me encontrado com alguém, ou terá sido apenas um desejo forte de minha parte? Uma aspiração? Haverá hoje um novo líder com essas qualidades de coragem e discernimento? Já terá nascido? Onde viverá?

Sabemos que periodicamente surgem seres deste porte, que se sacrificam pelo bem de seu povo, por um ideal de justiça e mais fraternidade. São poucos, são raros, mas podem existir, e certamente sempre existirão.

Que ativemos a tônica desse ideal elevado em nossos corações e mentes, para que facilitemos as coisas e preparemos o terreno para quando essa pessoa chegar. E que não impeçamos o nosso próprio Ser de se manifestar.

Cultivemos valores universais. Somos parte importante do Todo. Saibamos nosso valor. Podemos. Vamos!