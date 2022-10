Fernando Mansur - O DIA

Publicado 09/10/2022 06:00

Criar não é fácil. Os pioneiros de qualquer área sempre sofrem resistências e restrições, e suas conquistas demoram a se tornar aceitas e reconhecidas. Mas são elas que impulsionam o avanço da humanidade, com seus benefícios. Nossa ‘aldeia’ é nosso mundo.

Um bem praticado aqui pode ‘viralizar’ e se expandir pela rede invisível de interconexões. Não devemos abdicar de nossa criatividade, limitando-a por noções equivocadas sobre nós mesmos. O Brasil, em quase todos os setores da engenhosidade humana, possui grandes e renomados criadores. Outros, ainda não conhecidos, apenas aguardam a oportunidade de trazerem à tona seu processo inovador.



A série ABSTRACT, disponível na Netflix, aborda exatamente aspectos da criatividade humana através do Design. Designers altamente habilidosos no que fazem, mostram como atingiram esse patamar. Um dos episódios retrata as ideias arquitetônicas impactantes de um jovem dinamarquês. Suas construções provocam tanto aplausos entusiasmados quanto críticas veementes. Como deve ser!



Fiquei pensando nos talentosos arquitetos e urbanistas brasileiros e em como o talento deles poderia ser mais amplamente utilizado a serviço de uma melhor estruturação das nossas ‘aldeias’, dando-lhes uma fisionomia mais justa, mais harmônica, mais artística e acolhedora. Que aqueles que administram as cidades consigam captar vislumbres de grandes ideias e tenham a ousadia de quebrar paradigmas e implementar projetos que tornem o espaço público mais funcional, belo e hospitaleiro.



Que a hospitalidade volte a fazer parte da realidade e que a cidade recupere o aconchego da aldeia. Podemos. Vamos!!!

