Fernando MansurO DIA

Publicado 02/10/2022 06:00

Em sua obra 'A Doutrina Secreta', Vol. I, a grande ocultista Helena Blavatsky descreve o que ela chama de 'As Três Proposições Fundamentais'. Bem resumidamente, elas são: "Um Princípio Onipresente, Sem Limites e Imutável, anterior a tudo que é manifestado ou condicionado, a Causa sem Causa, Infinita e Eterna...”;



A Segunda Proposição expressa a “...universalidade absoluta da Lei de Periodicidade ou dos Ciclos”, através da qual opera a Vida Una, expressando-se como “fluxo e refluxo, crescimento e decadência”.



Na Terceira Proposição Fundamental, a Doutrina da Reencarnação é especificamente exposta. Afirma a “identidade fundamental de todas as Almas com a Alma Suprema Universal”, e a peregrinação obrigatória para todas as Almas, através do Ciclo de Encarnação ou Necessidade.

Nessa longa caminhada não há “privilégios ou dons especiais, exceto aqueles que foram conquistados pelo nosso próprio esforço e mérito”. A partir daí, podemos imaginar que não é a primeira vez que pisamos este

chão. A evolução é gradual e percebemos em nós um exemplo daquilo que fizemos e que resultou nisso que somos.



Durante muito tempo, informações fundamentais foram retiradas de nosso convívio; mas desde o século 19, quando o Movimento Teosófico trouxe de volta a Teosofia ao mundo, verdades escondidas vieram à tona; e continuam vindo e não há como interromper este fluxo.



Que saibamos aproveitar a oportunidade que o atual ciclo nos oferece de reencontrar aquilo que buscamos. Podemos. Vamos!

Fernando Mansur