Publicado 13/11/2022 06:00

Seguimos com Gemas do Oriente, o precioso livrinho contendo joias do pensamento filosófico universal, compiladas por Helena Blavatsky. Um preceito para cada dia do mês. As de hoje são referentes a novembro:



- O homem invejoso nunca está satisfeito e não pode esperar se tornar grande;

- Quanto mais um homem demonstra modéstia, melhor ele esconde seus defeitos;

- A atitude mais gentil para um homem forte é não demonstrar seu poder a um homem mais fraco;

- A inteligência não se mostra por palavras espirituosas, mas por ações sábias;

- A habilidade em enganar apanha o melhor dos homens; a ousadia conquista cidades; a primeira é desprezada, a última admirada;

- Todos se encantam com a eloquência do orador agradável;

- O homem corajoso, de cuja proeza todos os homens precisam, nunca será afligido pelos adversários;

- A melhor atitude para um homem é não se gabar de suas virtudes;

- Em cada bênção pense em seu fim, em cada infortúnio pense que passará;

- Se a justiça não predominar sobre a injustiça em um homem, ele rapidamente decairá;

- As esperanças vãs afastam o homem de todo bem, mas a renúncia à avareza impede todos os males;

- Com a sabedoria se manifesta o dom do conhecimento; pelo conhecimento são alcançadas as coisas superiores.



Oportunidade para boas reflexões! Vamos!

