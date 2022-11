Fernando Mansur - O DIA

Publicado 06/11/2022 06:00

Gemas do Oriente é o título de um precioso livro de compilações de pérolas do pensamento filosófico universal. Foi preparado por Helena Blavatsky, que recolheu 365 destas joias, uma para cada dia do ano.

Trouxe algumas delas para você:

"A pureza e a impureza pertencem a cada um de nós; ninguém pode purificar o outro";

"O Eu é o senhor de Si mesmo, quem mais poderia ser o senhor! Com o eu subjugado, um homem encontra um mestre como poucos podem encontrar";

"Se um homem conquistar em batalha mil vezes mil homens, e se outro conquistar a si mesmo, este é o maior dos dois conquistadores";

"Uma má ação não mata instantaneamente, como a espada, ela acompanha aquele que a praticou à sua próxima existência e ainda no renascimento seguinte";

"O caluniador é como aquele que joga sujeita em outro quando o vento sopra ao contrário, a sujeira volta sobre quem a jogou";

"A natureza se sustenta pelo antagonismo. As paixões, a resistência, o perigo, são educadores. Nós adquirimos a força daquilo que superamos;

"A verdadeira clemência está em desistir da vingança, quando ela está a seu alcance, a verdadeira paciência consiste em suportar decepções";



"A riqueza nas mãos de quem não pensa em ajudar a humanidade, com certeza vai se converter um dia em folhas secas";



"É melhor cumprir o nosso próprio dever, mesmo que imperfeitamente, do que cumprir bem o dever de outro;



"Teosofia é a ciência da vida, a arte de viver".

Por hoje ficamos por aqui. O livrinho foi lançado pelo Projeto Pioneiros e é distribuído pela Editora Teosófica.

Fernando Mansur