Fernando Mansur - O DIA

Publicado 20/11/2022 06:00

Neste mês estamos apresentando o livrinho Gemas do Oriente – Um Livro de Aniversário, de Preceitos e Axiomas – compilado por H. P. Blavatsky. Uma mensagem para cada dia do ano. Para hoje, selecionei algumas referentes ao mês de dezembro:

- Se dependeres muito da opinião favorável dos outros, serás indigno de tua própria natureza;

- Não causes desordens, mantenhas tuas intenções honestas e tuas convicções firmes;

- Não suponhas que estejas sofrendo, e tua queixa cessará. Deixa de reclamar e o sofrimento desaparecerá;

- Não ajas como se tivesses dez mil anos para desperdiçar. A morte está por perto. Sejas útil em alguma coisa enquanto viveres e naquilo que estiver ao teu alcance;

- Não dependas de apoios externos, nem peças a outro tua tranquilidade. Em suma, nunca jogues fora tuas pernas para andar de muletas;

- Pobres mortais transitórios que pouco sabem de si mesmos, muito menos daqueles que morreram muito antes de seu tempo;

- Não deixes que acontecimentos casuais o perturbem, nem que objetos externos absorvam teus pensamentos, mas mantenhas a mente em paz e desapegada, pronta para aprender algo de bom;

- Que cada ação seja feita com perfeita seriedade, humanidade, liberdade e justiça, e que seja executada como se fosse a tua última ação;

- Um homem raramente será infeliz por ignorar os pensamentos de outro, mas aquele que não observa os próprios pensamentos é certamente infeliz.



Que possamos meditar sobre essas ideias e tirar delas o melhor proveito. Vamos!

