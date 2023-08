Publicado 06/08/2023 00:00

Recados nos vêm sendo dados desde os primeiros tempos. Falo daqueles que procedem de Seres que dirigem a evolução da humanidade. Eles, pessoalmente em casos especiais, ou através de 'discípulos’, ‘profetas’, ‘mensageiros’ de várias áreas do conhecimento, nos enviam mensagens de esclarecimento sobre como viver de modo mais sensato e compatível com as Leis Universais que permeiam o Cosmos.



Poetas e músicos costumam ser portadores de mensagens, ainda que inconscientes de seu papel.

John Lennon, por exemplo, nos legou versos lapidares, como estes: “Vida é aquilo que acontece com você, enquanto você está ocupado fazendo outros planos”.



Quanta sabedoria esta frase contém. Faz parte da música Beautiful Boy, que John compôs para um filho.



Um dos conselhos mais úteis para nosso dia-a-dia veio do Mestre Jesus: “Não vos preocupeis com o dia de amanhã; cada dia traz consigo seus cuidados.”



Viver cada momento é fundamental, pois assim evitamos desperdiçar energias importantes para a manutenção do nosso equilíbrio físico, emocional e mental.



Devemos meditar diariamente nesses ensinamentos, até conseguirmos praticá-los com desenvoltura. Isso, claro, se fizerem sentido para nós.



O corpo físico precisa de exercícios permanentes para manter-se em forma. O mesmo ocorre com os corpos mais sutis que constituem a morada de nosso Ser real.



A prática espiritual, digamos assim, deve ser constante. Os resultados virão naturalmente, desde que mantenhamos a disciplina. “Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder”, diz o ditado.



Sigamos devagar, mas sem parar de caminhar.