Publicado 24/09/2023 00:00

Somos seres divinos, entretanto aproveitamos muito pouco desta nossa condição, presos que estamos às necessidades do corpo físico e às questões materiais como um todo.

Porém, há momentos em nossa evolução natural que vamos precisar ascender e é aí que surge uma luta real entre o Ego espiritual com o corpo e a mente para manifestar os seus poderes transcendentes. Nessa hora, vamos precisar de muita ajuda. Os Mestres da humanidade, que auxiliam nessa evolução, então, perguntam:

- Quem ajudará na próxima luta gigantesca? Quem? Feliz o homem ou mulher que ajuda uma mão que está ajudando. (Ver Cartas dos Mahatmas, Vol. I, pág. 283.)

Em outro precioso livrinho – A Voz do Silêncio –, sua tradutora, H.P. Blavatsky, redige estas linhas sagradas:

- Condenado a perecer é aquele que, por medo ..., deixa de auxiliar os homens, com receio de agir em proveito próprio.

O peregrino que quer refrescar os seus cansados membros em águas correntes, mas não mergulha por medo da corrente, arrisca-se a sucumbir de calor.

A inação baseada no medo egoísta não pode dar senão maus frutos. O devoto egoísta vive inutilmente.

E acrescenta essas frases lapidares:

- Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. Se não podes ser o Sol, sê, então, o humilde planeta.

Todos precisamos de ajuda e todos podemos ajudar:

- Aponta o caminho – embora vagamente e perdido entre a multidão – como o faz a estrela da tarde àqueles que caminham pela escuridão.

Podemos. Vamos!