Publicado 02/06/2024 00:00

O título de nossa coluna “Alegria no ar” às vezes pode soar anacrônico em meio

a situações tão difíceis que eventualmente vivemos. Mas como diz a música de Carlos

Lyra e Vinicius de Moraes: “Mais que nunca é preciso cantar e alegrar a cidade”...



Digo isso porque o tema de nossa conversa hoje é justamente este: “A conta

chegou”. Pelo menos é o que pensa o jornalista André Trigueiro. Ele manifestou esta

opinião em seu dominical “Papo das 9” recentemente veiculado pelo You Tube, aliando

explicações científicas e visões espiritualistas para explicar causas e consequências de

flagelos que vêm se repetindo globalmente, cada vez mais amiúde.



O “gancho” para seu alerta foram as enchentes do Rio Grande do Sul, que

fariam parte dos eventos climáticos extremos. A natureza não para de dar recados com

suas manifestações desestabilizadoras.

Para ficar só no Brasil, André elenca o que vem sendo feito com o meio-

ambiente em nosso país: uma devastação impressionante. Você sabe do que estou

falando.



Qual o nosso dever nesse momento? Como ajudar a baixar essa maré de

insensatez? Algo precisa ser feito, nem que seja como aquele beija-flor que leva água

em seu bico para apagar o fogo da floresta.

Poder econômico e poder político, quando se unem contra os interesses

coletivos, são altamente destrutivos. É “a força da grana, que ergue e destrói coisas

belas”. Lembra-se deste verso de Sampa?



E agora, José? Para responder, recorro mais uma vez ao mitólogo Joseph

Campbell em O Poder do Mito: “Há algo em seu interior que sabe quando você está no

centro, quando você está na direção certa ou fora dela. E se abandonar a direção para

ganhar dinheiro, você perdeu sua vida. Se estiver no centro e não conseguir dinheiro,

você ainda tem sua bem-aventurança.” A decisão está conosco. Podemos. Vamos!