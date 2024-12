Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Fernando Mansur - colunistaSABRINA NICOLAZZI

Publicado 29/12/2024 00:00

“Os alquimistas estão chegando”, disco emblemático de Jorge Ben, completou 50 anos em maio deste ano (2024). Além desta música de sucesso, Jorge também homenageia “Hermes Trismegisto”, o Três Vezes Grande, numa das canções do álbum. Hermes é autor do que se tornou o livro “Corpus Hermeticum” (Ed. Polar), uma coleção de textos em forma de diálogo.

O primeiro destes textos é o mais célebre deles e o fundamento de todos os outros, pois nele a Inteligência Divina personificada (Poimandres) revela a Hermes a natureza de Deus e a origem, a estrutura e o destino do universo e da vida humana.

Após receber a revelação, Hermes precisa ensinar aos seres humanos a beleza da piedade religiosa e do conhecimento (Gnose). Gnose é esse conhecimento divino revelado a respeito da natureza de todas as coisas, cuja obtenção produz a salvação (ou iluminação) da alma humana.

Cântico de Louvor é uma oferenda que Hermes faz a Deus-Pai:

Santo é Deus, o Pai de todas as coisas. Santo é Deus, cuja Vontade se realiza por meio de Suas potências. Santo é Deus, que quer ser conhecido e que é conhecido por aqueles que Lhe pertencem. Tu és Santo, tu que constituíste todas as coisas mediante tua Palavra. Tu és Santo, tu que não foste formado pela Natureza. Tu és Santo, tu que és mais forte do que toda potência. Tu és Santo, e maior do que toda majestade. Tu és Santo e estás além de todo louvor.

Ó Tu que és Inexprimível, Inefável, cujo nome apenas o Silêncio pode nomear, aceita as oferendas puras de minhas palavras, pronunciadas de uma alma e de um coração que se voltam completamente para Ti! Não permitas que eu me extravie! Dá-me a Gnose, o Conhecimento de nossa essência! Dá-me a força! Com essa graça, iluminarei aqueles que estão na ignorância, meus irmãos, Teus filhos.