Publicado 15/06/2024 00:00

No universo espiritualista, a questão das vibrações tanto positivas quanto negativas, assume papel fundamental. Indivíduos que emitem energias mal-intencionadas podem afetar negativamente nosso campo energético, causando mal-estar, desânimo e até mesmo problemas de saúde.



Para que o sofrimento não se instale dentro de você ou no seu lar, seguem conselhos para repelir as vibrações nefastas e resguardar sua aura de qualquer influência maligna.

O primeiro bastião contra as investidas negativas reside na elevação de sua consciência. Nutrir pensamentos nobres, cultivar a compaixão e praticar o amor universal enaltecem sua vibração, tornando-o menos suscetível às emanações densas.



A segunda sugestão é a prece que, emanada de uma fé inabalável, ergue um escudo protetor ao seu redor. Peça aos mentores espirituais e a entidades de luz que o amparem, repelindo qualquer sombra que possa lhe atingir.

A gratidão, como um bálsamo divino, transmuta energias negativas em vibrações positivas. Cultive o hábito de agradecer pelas bênçãos em sua vida, elevando sua sintonia para frequências mais altas.



A terceira ferramenta é a água, elemento purificador por excelência, que atua como um detergente espiritual. Tome banhos com ervas de proteção, como arruda e alecrim, mentalizando a transmutação das energias negativas em positivas.



A quarta sugestão é recorre aos cristais, que são emanações da Terra, dotados de propriedades energéticas singulares. São poderosos aliados na defesa contra a negatividade. Utilize pedras como ametista, turmalina negra e olho de tigre para repelir vibrações baixas e elevar seu ânimo.



A quinta dica é a meditação, um portal para a quietude interior, que fortalece sua conexão com o eu superior, blindando-o contra influências externas. Dedique alguns minutos por dia à meditação, buscando refúgio na paz interior.



A sexta ferramenta são as palavras que, quando utilizadas com sabedoria, constroem pontes, mas podem erguer muros. Evite o contato com pessoas que emanam negatividade e, quando necessário, imponha limites verbais com firmeza e respeito.



A sétima é a autoestima. Quanto mais robusta, mais se torna um escudo contra a inveja e a maledicência. Por isso, a importância de se cultivar o amor-próprio, reconhecendo suas qualidades e nutrindo seu valor intrínseco.



A oitava ferramenta é (por incrível que pareça) a indiferença que, quando utilizada com sabedoria, pode ser poderosa. Para vibrações muito densas, evite alimentar a negatividade com atenção ou reações.



Perceber os sinais da energia negativa em nosso ser é crucial para combatê-la. Os sintomas mais comuns incluem:

Cansaço físico e mental.

Desânimo e pessimismo.

Dores e doenças.

Dificuldades nos relacionamentos.

Insônia e pesadelos.

Diminuir nossa autoestima.

Aumentar a ansiedade e o estresse.

Atrair mais negatividade.

Afastar as pessoas boas.

Atenção! Você é um ser de luz, dotado de imenso poder interior. As vibrações negativas não possuem o poder de lhe dominar se você estiver fortalecido espiritualmente. Acima de tudo, cultive o amor, a compaixão e a fé em sua jornada.