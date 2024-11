Publicado 30/11/2024 00:00

O Lucas Franco é membro da Fraternidade São Miguel Arcanjo e dirigente da Casa de Umbanda do mesmo nome. Psicógrafo, Lucas iniciou sua atividade de mediunidade escrita por inspiração do Caboclo Sete Flexas de Umbanda. Ele é autor do livro Soldados da Luz, resultado de um processo mediúnico.



A obra traz entendimento e exemplos sobre algo que pode acontecer com outros médiuns, servindo também de explicação para aqueles que não compreendem a ocorrência de certos fenômenos espirituais. Lembra ele que médiuns não são necessariamente seres diferenciados ou iluminados. São pessoas comuns, com seus defeitos e virtudes, que erram e acertam. Médiuns não são melhores do que ninguém. Apenas possuem a capacidade de agir como intermediários entre os dois planos da vida, praticando o bem.



O livro Soldados da Luz, por exemplo, foi resultado de uma mensagem espiritual psicografada, quando três espíritos, o preto velho Vovô Bento das Almas (entidade espiritual que trabalha com o Lucas), o Velho Tião de Aruanda (entidade que já havia tido contato com o Lucas) e um técnico literário (que não se identificou), ajudaram a psicografia do livro escrito em duas etapas: a primeira, que durou 12 horas, e a segunda, seis horas, estimulada pelo guia-chefe do Lucas, Caboclo Cobra Coral.

Durante a caminhada da vida, os espíritos são regidos por leis imutáveis. A ninguém é dado outro código divino. Todas as criaturas se submetem às leis de causa e efeito e outras leis que, quanto mais compreensão da humanidade, mais serão descobertas e entendidas, salienta Lucas Franco. Tudo foi criado por um único legislador, que usa sempre o mesmo princípio de criação: o amor.

A humanidade vai aos poucos descobrindo o eu, o próximo, e todo o universo. Esse processo ao longo de muitas experiências individuais e coletivas, levam à evolução, seja no plano físico ou no plano espiritual. “Somos todos criados da mesma forma: simples e ignorantes e, a partir do uso do livre-arbítrio, desenvolvemos nossas afinidades, tendências e aptidões”, pontua Lucas Franco.



“Na maioria das vezes, o homem prende-se ao egoísmo, não se permitindo conhecer e compreender o outro. A ajuda divina ocorre por meio do trabalho daqueles que já aprenderam determinadas lições. Esse belo mecanismo de auxílio e evolução obedece à pedagogia divina de fraternidade: aquele que sabe mais, ensina ao que sabe menos. Dessa forma, aos poucos, vamos aprendendo com os que já desenvolveram o saber; e os que já aprenderam, têm a oportunidade de praticar a caridade ao ensinar.” – continua o Lucas.

Alguns outros irmãos tornam-se opositores à evolução. São verdadeiros gênios da ignorância e da vaidade, que estimulam a ingratidão coletiva. Destilam a frustração e a vingança. Apresentam-se como tutores de boa vontade, mas são cegos guiando cegos, usando de pensamentos que são verdadeiras armadilhas. Exemplos: ´Só se vive uma vez`, ´Deus está morto! `, ´Seja feliz a qualquer custo`, ´Você pode fazê-lo te amar`, ´Ela tem o que te pertence`, ´Tire dela e tome o que é seu!’, ‘Ele merece sofrer!`. Pensamentos como esses são repetidos, alerta Lucas Franco, reverberando no inconsciente coletivo, produzindo graves desequilíbrios sociais, doenças morais e psicológicas.

É justamente junto aos sofredores que mais trabalham os médiuns, nossos soldados da luz, vestidos de paciência e sabedoria, armados de humildade e esperança. Todos, sob a rígida disciplina da caridade, eles vão aonde for preciso. (A Fraternidade São Miguel Arcanjo, dirigida por Lucas Franco, fica situada na Rua Manoel Vieira 347, Tanque, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - https://www.instagram.com/saomiguelarcanjofraternidade?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D)