Publicado 02/11/2024 00:00

Para nós, reencarcionistas, o conceito de destino diverge das noções fatalistas ou aleatórias. O destino não é uma força externa que determina rigidamente nossas vidas, mas sim, o resultado de nossas escolhas e ações ao longo de diversas existências.

Tudo o que vivenciamos é resultado de nossas ações passadas. Cada pensamento, palavra e ação geram consequências que podem se manifestar nesta ou em futuras existências. É esta a Lei de Causa e Efeito

A vida terrena é vista como uma oportunidade para o espírito evoluir moralmente. O destino é um caminho traçado pelas próprias escolhas do espírito, com o objetivo de alcançar a perfeição. Isto se chama livre-arbítrio. Apesar de haver uma lei de causa e efeito, o espírito possui livre-arbítrio para escolher seus caminhos. O destino é moldado pelas nossas decisões. Espíritos mais evoluídos nos auxiliam, mas a escolha final sempre é nossa.

A mediunidade nos ajuda na compreensão do destino. Através da mediunidade, podemos obter informações sobre nossas vidas passadas, presentes e futuras, ajudando-nos a compreender melhor o nosso destino e a fazer escolhas conscientes. Nosso destino é o resultado de nossas próprias escolhas e responsabilidade.

O futuro pode ser transformado através de nossas ações presentes. O conceito de carma está ligado ao destino, representando as consequências de nossas ações. O carma pode ser transformado através do arrependimento e da evolução moral.



A relação entre destino e livre-arbítrio desperta grande interesse pelos que buscam compreender o sentido da vida. O destino não é uma força externa que determina nossas vidas. O destino é o resultado das escolhas que fazemos ao longo de nossas existências. Cada ação, pensamento e sentimento gera uma reação, e essas reações se acumulam, formando um padrão vibratório que atrai para nós experiências semelhantes.

A Lei de Causa e Efeito é fundamental do universo, determinando que toda ação gere uma reação. Nossos pensamentos e ações criam as condições para que vivenciemos determinadas experiências, sejam elas positivas ou negativas.

O destino é um caminho evolutivo. A vida terrena é uma oportunidade para aprendermos e crescermos espiritualmente. O livre-arbítrio é uma ferramenta evolutiva, apesar de estarmos sujeitos às leis da causa e do efeito. Isso significa que temos a capacidade de escolher nossos pensamentos, palavras e ações, influenciando o rumo de nossas vidas.



O livre-arbítrio nos torna responsáveis por nossas escolhas e pelas consequências delas. Ao exercermos nosso livre-arbítrio, estamos construindo nosso próprio destino. O livre-arbítrio nos oferece a oportunidade de corrigir erros do passado e de construir um futuro mais feliz e harmonioso.

Em resumo, o destino é um processo dinâmico e individualizado, onde o espírito constrói sua própria trajetória através de suas escolhas e aprendizados. O destino não é uma sentença irreversível, mas sim um caminho que podemos modificar através de nossas escolhas.



Já o livre-arbítrio é a ferramenta que nos permite construir o futuro que desejamos. Ao compreendermos essa dinâmica, podemos assumir o controle de nossas vidas e trilhar um caminho de constante evolução e crescimento espiritual.