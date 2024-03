Pelas músicas da Pitty, por exemplo, tenho uma admiração especial. 'Não é minha culpa a sua projeção' é um dos seus versos que têm muito a ver com o olhar do outro sobre nós - Arte: Paulo Márcio

Publicado 17/03/2024 09:00

As risadas ainda estão frescas, assim como o estranhamento inicial e a reflexão que nasceu depois. Tudo começou em uma reunião descontraída com pessoas queridas, dessas em que a gente pode ser a gente mesmo. Até que uma situação vivida por uma delas virou o centro das atenções. Por alguns instantes, fiquei tentando imaginar aquela cena que ela nos contava: certo dia, subindo ou descendo uma dessas tantas passarelas do Rio de Janeiro, ela deixou as lágrimas caírem quando uma música ecoou nos seus fones de ouvido. A tal canção, que tanto gerou a nossa curiosidade, era 'Libera geral', um dos sucessos da Xuxa.



Todos nós achamos engraçado na hora. Não conseguia entender como versos tão alegres poderiam despertar tal emoção. Houve até quem falasse que 'Lua de Cristal' seria uma das músicas do repertório da Rainha dos Baixinhos que teria realmente a ver com um momento tão sensível. Mas, depois do estranhamento que nos levou ao riso, entendi o significado daquela música para quem havia sido uma baixinha da Xuxa. Eu, aliás, também já fui e até hoje me recordo de ter saído de sua loja de roupas, 'O Bicho Comeu', com dois conjuntos: um deles amarelo com beijinhos na cor rosa, de short e blusa, e o outro azul, com saia e top.



Assim, os versos em que a Rainha canta 'Dane-se tudo que te sufocar/Tudo aquilo que te impede de poder voar' pareceram feitos para quem se libertava de olhares que impõem um padrão de felicidade. Como canceriana e já sabendo do contexto, talvez eu emprestasse o meu pranto. Mas fiz diferente. Em um dia desses de manhã, quando pensava nos vários modos de vida, recordei essa história a sós. Resolvi ouvir 'Libera Geral' no aplicativo de música e entoei o meu canto, desafinado mesmo.



Emendei com 'Lua de Cristal', é claro, porque em algum momento acredito na força divina que vai "me dar toda a coragem que puder". Não demorou muito para seguir com 'Sandy & Júnior'. Aliás, fui a um show da dupla na época dos meus 20 e poucos anos e também na turnê de 2019 com direito a blusa escrito 'Turu, turu'. Ainda me lembro bem de um vídeo em que eu e uma amiga do jardim da infância cantávamos 'Era uma vez', de Toquinho: "Pra gente ser feliz/ Tem que cultivar as nossas amizades/ Os amigos de verdade". Ficou marcado na memória e no coração. Faz sentido para quem viveu.



Da mesma forma, acontece com várias outras canções. Pelas músicas da Pitty, por exemplo, tenho uma admiração especial. 'Não é minha culpa a sua projeção' é um dos seus versos que têm muito a ver com o olhar do outro sobre nós. Também poderia falar de Marisa Monte, que já citei tantas vezes na minha escrita e que empresta sua voz para os meus sentimentos. Parece que até a tristeza cantada por ela é bonita. Sim, eu também tiro um tempo para cantarolar os desencontros da vida.



Talvez a música certa para a gente se emocionar seja apenas aquela que nos lembre de um sentimento marcante, um capítulo da vida, um encontro emocionante ou um desencontro doloroso. Aquela que nos encontre em um momento ideal. Se não há manual para felicidade, também não existem apostilas das melhores canções para a gente se sensibilizar. A terra das emoções, aliás, não é padronizada. Nem mesmo na trilha sonora.