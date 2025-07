Andrei Lara

Brasília tem o melhor aeroporto do Brasil e o quarto melhor do mundo. Santos Dumont fica entre os 20 melhores

Rio de Janeiro, com dois aeroportos, ficou em 17º - com Santos Dumont - e 26º com Galeão. O Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, foi eleito o melhor aeroporto do mundo