Portos de Itaguaí (foto) e Angra dos Reis seguem em expansão e ajudam a impulsionar a Costa Verde aos números bilionários da PortosRio - PortosRio

Portos de Itaguaí (foto) e Angra dos Reis seguem em expansão e ajudam a impulsionar a Costa Verde aos números bilionários da PortosRioPortosRio

Publicado 26/07/2025 10:35

Os portos da Costa Verde estão navegando em mar de prosperidade. A PortosRio, que administra os terminais do Rio, Itaguaí, Niterói, Angra dos Reis e o Porto de Forno, em Arraial do Cabo, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com um lucro líquido de R$ 849 milhões — um crescimento impressionante de quase 1.400% frente ao mesmo período de 2024, quando o resultado foi de R$ 56 milhões.

Boa parte desse salto veio após o acordo fechado com o Portus, em março, que organizou um passivo antigo em 144 parcelas mensais. Com as contas sob controle, a estatal ganha espaço para expandir atividades e fomentar ainda mais a economia regional, consolidando a Costa Verde como peça central no avanço do setor.