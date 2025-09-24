Beija-Flor anunciou hoje a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa, alegando readequação interna. Nos bastidores, comenta-se que a recusa de Ludmilla em cantar no casamento de Gabriel David ? presidente da Liesa e herdeiro do clã que comanda a escola ? teria pesado na decisão. Coincidência ou vingança?Foto: reprodução rede social
Brunna Gonçalves fora da Beija-Flor: readequação ou retaliação?
Escola de samba fala em readequação, mas rumores apontam que a saída pode estar ligada a um mal-estar entre Ludmilla e Gabriel David
No Carnaval do Rio, ser famosa não basta! Tem que saber sambar
Na avenida, fama não substitui ginga: celebridades brilham nos palcos e nas redes, mas enfrentam o olhar implacável do público quando o assunto é samba
Me julguem: sou a favor de fios energizados contra ladrões de cabos
O crime se repete: só em 2025, a Light registra 212 casos de furto de cabos e mais de 144 km de fiação levada - o equivalente à distância entre o Rio e Angra dos Reis
Prefeito de São Paulo provoca o Rio. Governador Cláudio Castro reage e o coloca em ‘seu devido lugar’. Dá-lhe, Rio!
Depois de dizer que o Rio tem que "correr atrás", Ricardo Nunes ouviu a resposta do governador: a régua é carioca
Rio de Janeiro: do bacon com fezes de rato ao sushi vencido. Cuidado!
Três flagrantes em menos de duas semanas escancaram que o 'bonitinho' da comida pode ser um grande disfarce para o perigo
Síndrome de Down e celebridade: qual é o limite para Patixa Teló?
Entre aplausos e crises públicas, Patixa levanta a discussão sobre os limites da empatia e a responsabilidade da celebridade digital
