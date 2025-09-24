Beija-Flor anunciou hoje a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa, alegando readequação interna. Nos bastidores, comenta-se que a recusa de Ludmilla em cantar no casamento de Gabriel David ? presidente da Liesa e herdeiro do clã que comanda a escola ? teria pesado na decisão. Coincidência ou vingança? - Foto: reprodução rede social

Beija-Flor anunciou hoje a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa, alegando readequação interna. Nos bastidores, comenta-se que a recusa de Ludmilla em cantar no casamento de Gabriel David ? presidente da Liesa e herdeiro do clã que comanda a escola ? teria pesado na decisão. Coincidência ou vingança?Foto: reprodução rede social

Publicado 24/09/2025 21:12

Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, está oficialmente fora do desfile da Beija-Flor de Nilópolis em 2026. A dançarina, que ocupava o posto de musa da escola, recebeu a notícia de maneira inesperada. A diretoria da azul e branca justificou a decisão como fruto de uma reestruturação interna, mas a saída movimentou o mundo do samba e abriu espaço para especulações.

Em comunicado, a Beija-Flor afirmou que “algumas posições no chão foram repensadas pela diretoria” e, por esse motivo, o quadro de musas foi alterado. A nota reforçou ainda que a presença de Brunna Gonçalves está registrada na história da escola, mas deixou claro que, no próximo ano, ela não fará parte do desfile.

A decisão foi recebida com surpresa pela própria dançarina. Brunna fez questão de se pronunciar publicamente e escreveu: “Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade.” Em outro trecho, acrescentou: “Nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja.”

Brunna chegou a procurar diretamente o presidente da escola, Almir Reis, para entender o motivo de sua exclusão. Ao telefone, foi informada de que realmente não estaria no próximo desfile, sem maiores explicações além da decisão interna da diretoria.

O bastidor que envolve Gabriel David

Nos bastidores, entretanto, outra versão se espalha. Gabriel David, presidente da Liesa e filho de Anísio Abraão David, tradicional patrono da Beija-Flor, teria ficado contrariado após um episódio ocorrido em junho, durante seu casamento com a atriz Giovanna Lancellotti. Ludmilla, esposa de Brunna, foi convidada a se apresentar na festa, mas não aceitou o convite. A ausência teria sido interpretada como uma desfeita, gerando desconforto.

A coincidência entre o episódio e a saída de Brunna do posto de musa alimenta a dúvida: até que ponto a decisão da escola está ligada apenas a ajustes técnicos de desfile?

Oficialmente, a Beija-Flor fala em reestruturação. Publicamente, Gabriel David não comenta. Mas a proximidade entre os fatos mantém a suspeita em evidência.