Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 08/11/2026 00:00

Uma das situações mais difíceis com que podemos nos deparar é esta: devo ou não fazer isto? É meu dever ou não? Acredito que você já tenha enfrentado momentos de angústia, até concluir que decisão tomar.

Encontrei um texto que me ajudou bastante refletir sobre qual é o meu dever e o que compete ao outro fazer. Quero compartilhar esta reflexão com você hoje. O trecho que trago faz parte de um artigo do emérito teosofista William Q. Judge intitulado: A Chave do altruísmo e os momentos de escolha.

“Seria bastante perigoso para mim assumir o dever de outra pessoa, seja porque ela me disse que era bom, seja porque era um dever. Seria perigoso para ela e para mim se eu assumisse aquilo que ela considerava bom fazer, pois esse é o dever dela e não pode ser o meu. O que me foi dado para fazer, eu não posso fazer por ela. O que me foi dado para fazer, nenhum ser vivo pode fazer por mim. Se eu tentar cumprir o dever de outra pessoa, estarei assumindo aquilo que não me pertence, que não me foi dado. Sou um ladrão, tomando o que não me pertence. Meu irmão ou irmã, ao consentir com isso, torna-se um ocioso, deixa de compreender a lição, transfere a responsabilidade, e, entre nós, nada realizamos”.

Em outro parágrafo, Judge acrescenta algo que pode nos ser útil quando estivermos em dúvida sobre o melhor a ser feito:

“Somos instruídos a fazer o bem. Esse é o dever. Ao fazer o bem, tudo o que fazemos está abrangido; aquilo para o qual estamos aqui está sendo realizado, e isso é—o dever.”

Espero que essas reflexões sobre o dever tenham lhe ajudado também, pois estamos nos deparando o tempo todo com situações que exigem de nós posturas que podem ser fundamentais no curso de nossas vidas.

