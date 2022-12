Bispo11dez - ARTE O DIA

Publicado 11/12/2022 06:00

“Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.” Mateus 5.7. Sabemos que a maior preocupação no ministério de Jesus foi ensinar o povo. O Mestre enxergava no ensino o momento ideal para ampliar convicções e gerar mudanças de atitudes nos corações dos ouvintes.



Podemos dizer que Jesus sabia que através de tais ensinos era capaz de gerar valores eternos. Então, para nos mostrar a relevância da misericórdia, Jesus narrou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia (Mt 5.7).



É interessante notar que nesta bem-aventurança o foco são as reações que o cristão deve ter com o próximo. Não se pode perder de vista que nesta bem-aventurança o Mestre discorreu que a misericórdia é tanto uma obrigação como um prêmio, ou seja, os misericordiosos alcançarão misericórdia.



Sendo assim, ser misericordioso é sentir compaixão daquelas pessoas que estão padecendo e atuar em favor delas, a fim de suavizar suas aflições e estar pronto em qualquer tempo para aliviar as suas dores.



Ser misericordioso é ver uma pessoa sem mantimento e lhe dar alimento, é ver uma pessoa abatida e lhe fazer companhia, é ver uma pessoa com frio e lhe oferecer algo que possa aquecê-la. Ainda podemos acrescentar que misericórdia é socorrer as misérias e não apenas senti-las.



O maior modelo de misericórdia foi evidenciado por Jesus. Ele sarou os doentes, nutriu os famintos, não rejeitou os pecadores, aproximou-se dos leprosos, animou os angustiados e absolveu os que haviam sido condenados, e ainda fez com que os desprezados se sentissem amados.



Jesus viu o infortúnio dos homens e agiu com misericórdia, não retribuindo o que de fato este fazia jus, porém com Seu amor e graça o perdoou e o socorreu nas suas angústias.



Neste sentido devemos, assim como Jesus, olhar para as misérias do outro com afeto. Nestes exemplos do Mestre, se o nosso próximo tiver fome, devemos alimentá-lo, se apresentar sede, devemos dar-lhe de beber.



Afinal a pessoa misericordiosa não registra ira. Ela desculpa e vence o mal com o bem. Ela não guarda ódio. Com vistas a uma melhor compreensão, podemos afirmar que a misericórdia é o que o Senhor requer dos cidadãos do Seu Reino (Lc 6.36). Não podemos deixar de lembrar que é impraticável ser cristão sem ser misericordioso (Mt 9.13).



Sendo assim, todo aquele que é nascido de novo já provou da misericórdia de Deus e deve demonstrar misericórdia aos seus semelhantes. Afinal devemos demonstrar a relevância de sermos filhos de Deus pela obra do Espírito Santo e evidenciar Cristo em nossas vidas sendo misericordiosos.





ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para que Senhor Jesus nos faça misericordiosos e afetuosos às dores do próximo, a fim de que não sejamos apáticos perante as suas necessidades.



Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.