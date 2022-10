Arte para coluna do Bispo 30 outubro 2022 - Arte Paulo Esper

Arte para coluna do Bispo 30 outubro 2022Arte Paulo Esper

Publicado 30/10/2022 06:00

Mudar o mundo é uma tarefa deveras difícil. Temos alguns nomes na história da humanidade que realmente deixaram um bom legado. Por outro lado, também temos vários nomes que deixaram péssimos exemplos. É preciso entender que ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo.



Então, comecemos a partir de nós, mudando pequenas atitudes do cotidiano. Seja gentil, voluntarie-se para ajudar alguém, ajudando nas tarefas simples do lar, como colocar o lixo para fora, sorria mais para as pessoas. Seja grato e demonstre essa gratidão, faça elogios sinceros às pessoas que convivem com você.



Perdoe alguém que te magoou. Pense, fale e aja de forma amorosa. Contemple a beleza da natureza, aprenda a apreciar o espetáculo que acontece todos os dias ao seu redor, preserve a vida sempre, seja de pessoas, animais ou plantas, afinal fazemos parte de tudo isso. Dê sempre sem esperar em troca.



Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, pois a empatia é sempre uma excelente ferramenta para nos identificar com as necessidades das pessoas que vivem ao nosso redor. Estudos, publicados pela Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine), indicam que as pessoas empáticas lidam melhor com o estresse e são menos propensas à depressão e ansiedade.

Quando buscamos compreender as reações dos outros, isso nos ajuda a dominar nossas próprias emoções, evitando conclusões precipitadas, pensamentos de culpa, raiva e mágoas.



Coloque um toque pessoal em tudo que fizer, retorne o mal com o bem, ensine o que você sabe, pratique o que você ensina e aprenda o que você ignora. Surpreenda positivamente as pessoas, sempre faça mais do que esperam de você. Independentemente do tempo que você ficar em um lugar, sempre o deixe melhor do que você o encontrou.



Temos um exemplo disso descrito na Bíblia. A partir do capítulo 37 de Gênesis, vemos a história de José do Egito. José foi vendido como escravo por seus irmãos, e, mesmo diante daquela situação, ele foi o melhor escravo que poderia ser. Depois foi preso injustamente. Na prisão, José foi o melhor presidiário que poderia ser, sempre fazendo mais do que era esperado dele.



Em resposta a sua atitude, Deus o colocou como governador sobre toda a terra do Egito. Em Gênesis 50:20, vemos as palavras de José: “Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande”.



Somos capazes de mudar o mundo ao nosso redor, basta começar. Pense Nisso.

Bispo Abner Ferreira