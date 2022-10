Arte coluna BIspo 16 outubro 2022 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna BIspo 16 outubro 2022Arte Paulo Márcio

Publicado 16/10/2022 06:00

Limites são demarcações de fronteiras necessárias. Mas, quando se trata de nós mesmos, temos a capacidade de limitar de menos ou de mais, estabelecendo barreiras desnecessárias no entendimento, para que atrasemos ou nem sequer busquemos nossos objetivos.



Segundo o romancista Miguel de Cervantes, "o ser humano se transforma de acordo com o que pensa”. Logo, se os nossos pensamentos acerca de nós mesmos forem de impor limitações reais ou irreais, certamente nos transformaremos e sentiremos deficiência em vários contextos, nos colocando como inferiores, incapazes, e sem merecimento algum.



Às vezes, a pessoa justifica seus limites devido à idade que já não lhe permite determinados sonhos. Entretanto, há também os que acreditam que, a pouca instrução acadêmica, é uma fraqueza incapacitante, a timidez, o medo do novo, ou ainda que não é capaz mesmo, a ponto de se comparar a alguém que considera melhor.



E pode ser que todos esses argumentos sejam lógicos, mas para algumas pessoas são fincados como marcos permanentes que nem se cogita questionar, tornando-se impossível transpor. A maioria dos nossos limites existe apenas na mente, através das crenças que alimentamos, ou seja, aquilo em que eu acredito me faz ser quem eu sou.



Um entendimento impregnado de crenças limitantes é uma das piores prisões que existem. Os limites que uma deficiência física impõe podem ser transpostos se dentro daquele corpo habitar uma mente livre, já que a liberdade de uma pessoa é condicionada pela qualidade dos pensamentos, nunca pelas limitações do seu meio, ou de seu corpo físico. É incrível como existem pessoas presas-livres e pessoas livres-presas!



Um exemplo disso é a atitude do ex-presidente Nelson Mandela, quando sua luta por direitos civis na África do Sul o levou à prisão. Lá na ilha de Robbens, ele não desistiu do seu sonho e utilizou o tempo de confinamento para se preparar.



Embora a condenação fosse de prisão perpétua, a mente de Mandela continuava livre. Ele perseguia um propósito, e aquilo em que ele acreditava e pensava o transformaram. Quando a pena foi revogada, ele estava graduado em Direito e preparado para viver seu sonho. O limite o fez se reinventar, e não se atrofiar.



Talvez, na sua trajetória, você consiga trazer à memória alguns limites superados. E pode ser que, de acordo com o momento de vida que esteja vivendo, sua visão possa estar mais pessimista, o medo de avançar seja maior ou quem sabe a baixa autoestima está fazendo que você distorça a imagem de si mesmo.



Pare para pensar honestamente: qual é o limite que você tem estabelecido para si mesmo? O que ele tem feito na sua vida: preserva você ou o paralisa?



Apesar daquilo que o esteja impedindo de avançar, a Bíblia nos conforta e nos diz para ter bom ânimo, pois Jesus estará conosco todos os dias (Mt. 28.20). Filipenses 3:13-14: 13 "Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14 prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus".



Deus te abençoe

Bispo Abner Ferreira