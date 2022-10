Bispo2out - ARTE PAULO MÁRCIO

ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 02/10/2022 06:00

Desacelerar é literalmente reduzir a velocidade, mas como fazer isso com a correria dos dias atuais? Não é fácil, mas é possível, pois o crescimento da tecnologia e das mídias sociais abriu caminho para o acesso à informação, assim como facilitou uma conexão virtual entre as pessoas nunca antes experimentada pela humanidade.



Analisando o quadro atual, pode-se perceber que as pessoas têm estado muito ocupadas, porém improdutivas, conversam com quem está distante e deixam de se relacionar com quem está próximo. Com tantas informações para receber, analisar e compartilhar, os dias parecem muito mais curtos.



Ao gastar tempo com muitas distrações, perde-se um tempo precioso com coisas banais e cultura inútil; sendo assim, a tendência é: dormir pouco, acordar tarde, alimentar-se mal e viver cansado. O resumo de tudo isso é não se ter uma vida com qualidade, por isso administrar bem o tempo é uma boa forma de iniciar o processo de desaceleração.



Reduzir a velocidade não é tornar-se lento, mas encontrar a velocidade ideal para as atividades do seu dia. Por se viver tudo muito rápido, é de suma importância desacelerar interiormente e, assim, encontrar tranquilidade até nos momentos em que a velocidade se faz necessária.



Para desacelerar é necessário reconhecer que se está sobrecarregado e estressado, e ir na direção oposta. Quando alguém está angustiado e ansioso com o dia de amanhã, essa pessoa deixa de viver o agora, não gerencia o tempo, não aprecia as refeições com calma; observando a aparência, sentindo o sabor e o cheiro. Acaba não conseguindo fazer distinção entre o que tem valor e o que tem preço, não pratica o autoconhecimento, e acaba não tendo limites.



O ansioso deixa de ser sustentável, simples, praticar o autoconhecimento, amar as pessoas e usar as coisas; ler mais, meditar, contemplar o belo ao redor, respirar fundo e relaxar algumas vezes ao dia, cuidar de vida espiritual, descobrir algo que goste de fazer e fazer, cuidar da sua saúde e fazer atividades físicas.



Orly Munzing, mestre em Psicologia e Educação Especial pelo Keene State College, nos Estados Unidos, é adepta ao estilo “Slow Living” que significa 'Vida Lenta', isso não quer dizer executar as atividades devagar, mas na velocidade correta e viver integralmente cada momento.



Nunca as pessoas estiveram tão desconectadas dos seus amados, dos lugares em que realmente estão e de si mesmas como nos dias atuais. É preciso estar por completo envolvido no seu momento: se estiver trabalhando, trabalhe; se estiver se divertindo, divirta-se; se estiver estudando, estude.



Dedicar-se integralmente a uma atividade de cada vez, ajuda a concluí-la com sucesso. Ao fazer várias coisas ao mesmo tempo, há muita chance de que nenhuma delas fique bem feita. A Bíblia nos ensina: em Eclesiastes 3:1 diz que: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu”.



Em Eclesiastes 9.10 que “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma”.

Portanto dê sempre o seu melhor em tudo que fizer, mas esteja presente de corpo e mente, gastando o tempo necessário para concluir suas atividades com sucesso e evite distrações fúteis.

Bispo Abner Ferreira