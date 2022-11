Bispo13nov - ARTE PAULO MÁRCIO

Bispo13novARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 13/11/2022 06:00

“Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.” Mateus 5.4. Entendemos que o choro sobre o qual Jesus discursa aqui é uma tristeza espiritual densa e experimentada pelo crente por ofender a Deus com seus pecados. O apóstolo Paulo registrou: “Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.” (2Co 7.10).



O que aqui se coloca é que choramos quando reconhecemos, à luz da Palavra de Deus, o quanto falhamos com o Senhor. Acrescente-se a isso que somente os que nasceram de novo podem distinguir e chorar intensamente por seus erros, pois o Espírito Santo que neles habita, os leva a tomar esta posse.



Seguindo este pensamento, compreende-se facilmente que o crente fiel chora por possuir um senso profundo dos seus erros. Desse modo, após visualizarmos que não estamos sendo relevantes na promoção e no bom testemunho acerca do Reino em razão de nossos pecados, somos confrontados com a nossa condição de miséria espiritual.



É nesta hora que somos levados a chorar pelas culpas, o que acredito que deva ser uma ação contínua na vida do crente relevante. Dentro deste panorama o crente chora por pecar, porque passa a enxergar não com os olhos do mundo, mas na ótica de Deus. Neste sentido podemos dizer que aqueles que choram são bem-aventurados porque choram em decorrência de sua própria situação espiritual, choram porque desejam possuir uma íntima comunhão com o Senhor.



Sendo assim, trata-se de um choro sincero que brota de um coração arrependido pelos pecados cometidos contra Deus. Explico-me melhor: o choro dos bem-aventurados é o choro do arrependimento. Podemos exemplificar que necessitamos não somente chorar, todavia precisamos nos arrepender com lágrimas: “Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto.” (Jl 2.12).



Que vemos então? Podemos enxergar que o crente bem-aventurado chora por suas próprias culpas, quando sente, muitas vezes, a sua insuficiência de viver os princípios da Palavra de Deus. Fica claro, portanto, que ao pecarmos não nos resta outra opção a não ser chorar aos pés do Senhor. Acrescente-se a isso que essa ação faz com que o Senhor use de misericórdia através do Seu perdão.



Por saber como o nosso Deus é misericordioso, o salmista diz: “[...] O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.” (Sl 30.5). Já o evangelista João diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas (Ap 7.17; 21.4).



Tendo isso em vista, podemos ver que o próprio Deus enxugará dos nosso olhos todas as lágrimas e seremos felizes diante do Senhor e consolados por Ele. Pois, acreditamos que as lágrimas sinceras tocam no coração de Deus. Sendo assim, Ele vem e nos consola, através da alegria do Espírito Santo!



ORAÇÃO DO DIA: Nossa oração de hoje é para que o Pai Celeste nos conceda um coração sensível, capaz de chorar não somente pelos nossos pecados, mas, também, pelos pecados dos outros.

Bispo Abner Ferreira