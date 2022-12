Bispo Abner Ferreira : Ser relevante é manter a pureza do coração | Caminho da Sabedoria | O Dia

Bispo18dez - ARTE KIKO

Publicado 18/12/2022 06:00

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.” Mateus 5.8. Esta bem-aventurança nos faz ver que devemos estar sempre na presença de Deus, amando-O, conhecendo-O e servindo-O de todo o coração. Contudo, devemos reconhecer que somente com a permanente presença do Espírito Santo de Deus será possível mantermos limpo o nosso coração, para que possamos ver Deus face a face.



Esta bem-aventurança aborda toda essência da vida cristã. Podemos dizer sem medo de errar que esse é o alvo principal do crente: ver a Deus. Entretanto, não é difícil de enxergar que hoje vivemos uma aberração ética em nossa sociedade.



Sabemos que, num mundo contaminado pelo pecado, travamos uma verdadeira luta espiritual para conseguir manter o coração puro. Se bem observado, por todos os lados há diversos convites para corromper o nosso coração. Neste sentido, se quisermos ter um coração puro, devemos praticar tudo o que o Senhor ordenou, por meio de Sua Palavra (2Tm 2.22).



Não há dúvidas de que aquele que ama o Senhor e deseja ter um coração puro, deve dedicar sua vida a Ele, abandonando a velha vida dominada pelo pecado (Fp 3.12-14). O rei Davi, após pecar, reconheceu o seu erro e disse: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.” (Sl 51.10). Salmo 119.9 menciona: “Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.”



É interessante observar que o próprio salmista responde que o único meio para os jovens purificarem os seus caminhos é através da Palavra de Deus. Deste modo, notamos que o principal ensinamento deste texto é que a Palavra de Deus é o único meio de nos auxiliar a manter um coração puro diante de Deus.



Podemos ainda acrescentar que os limpos de coração são aqueles que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente (Sl 24.4). Afigura-se, então, que o limpo de coração busca viver para a glória de Deus em todas as áreas e aspectos da sua vida. Afinal, ser limpo de coração deve ser alvo de cada um de nós.



Como é sabido, o crente que tem o coração limpo não possui um coração dividido entre Deus e as coisas do mundo. Podemos dizer que os crentes que possuem um coração limpo são felizes, porque não permitem que o mal entre em seus corações. Temos de nos deter que os limpos de coração possuem pensamentos puros, bons e saudáveis.



Um coração puro serve a Deus com integridade, não como os fariseus serviam. Podemos ver nas Escrituras que o Mestre censurou a falsa devoção dos fariseus, que nutriam uma santidade exterior, entretanto, eram impuros por dentro. Eram como sepulcros caiados (Mt 23.25-27).



Os fariseus eram bons apenas na aparência. Não é por acaso que Jesus proferiu: “(...) Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.” (Mt 5.20). Dito isto, é preciso admitir que Deus vê não a aparência, mas o coração.



Explica-se, assim, que necessitamos ter um coração puro porque é isto que nos torna semelhantes a Deus. A Bíblia descreve que, para os puros, todas as coisas são puras (Tt 1.15). Essa verdade nos leva, desesperadamente, à busca de um coração puro, pois compreendemos que esse é o único meio de vermos o Senhor como Ele é.



ORAÇÃO DO DIA

Nossa oração de hoje é para que o Senhor crie em nós um coração puro, para que possamos viver para a glória dEle em todas as circunstâncias da nossa vida.



Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

Bispo Abner Ferreira