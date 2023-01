Arte Paulo Márcio - Arte Paulo Márcio

Arte Paulo MárcioArte Paulo Márcio

Publicado 08/01/2023 06:00

“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.” Mateus 5.10. Torna-se possível através desta bem-aventurança perceber que passar por injustiças, ser afrontado ou mesmo angustiado por causa do Reino de Deus são evidências de uma bem-aventurança eterna.



Não é difícil de enxergar que as perseguições aos cristãos têm os seus motivos. Explico-me melhor: a partir do momento que abandonamos o pecado e nos tornamos servos de Cristo, passamos a andar na contramão deste mundo.



Temos o direito de afirmar que a proposta de vida na presença de Deus vai na contramão com o presente século. Temos que ter a consciência de que se verdadeiramente passamos a viver à luz das Escrituras, não seremos amigáveis para o mundo, contudo, seremos perseguidos por ele. Paulo disse: “[…] todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.” (2Tm 3.12).



Não é sem estranhamento que somos perseguidos por causa do Reino de Deus e seus valores, uma vez que afirmamos com toda convicção que Jesus é o único Salvador. Verifica-se, assim, que os cristãos são perseguidos, injustiçados, caluniados, injuriados, insultados, sofrem ataques morais e físicos porque são diferentes das outras pessoas, por causa da justiça de Deus sobre suas vidas. Lembremos que o Mestre advertiu que somos como ovelhas no meio de lobos e que, por nos tornarmos Seus discípulos, as pessoas deste mundo nos odiariam (Mt 10.22).



Neste sentido, basta procurarmos andar como Cristo andou que as perseguições se levantarão e os encalços se tornarão fatais por meio de familiares, autoridades, amigos e inimigos e até dentro da própria igreja. Fica claro, portanto, se nos tornamos cristãos, o mundo passa a nos odiar, como odiou a Cristo (Jo 15.18-20). Contudo, não devemos temer, pois, tudo nos leva a crer que as perseguições fazem desabrochar o caráter daqueles que desfrutam da graça de viver em obediência a lei de Cristo.



Devemos ter o entendimento de que as perseguições têm seus dias contados. Precisamos nos regozijar a medida que o Senhor testa a nossa fé através da perseguição, pois e uma honra ser coparticipante do sofrimento de Cristo.



Podemos ver que esse é o grande contrassenso do Cristianismo, pois vemos que Jesus termina as bem-aventuranças falando que o superior grau de felicidade está ligado à perseguição. Nunca é demais lembrar que o nosso sofrimento aqui é breve quando observado à luz das Escrituras Sagradas: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. (2Co 4.17-18). Sendo assim, a perseguição é um sinal de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a nos ser revelada.





ORAÇÃO DO DIA

Nossa oração de hoje é para que o Senhor traga o refrigério a tantas famílias de cristãos perseguidas no mundo todo e que as nossas famílias possam viver em paz e harmonia e sermos acolhidos pela misericórdia do Senhor.



Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel

Bispo Abner Ferreira