Arte coluna Bispo 26 fevereiro 2023 - paulo márcio

Arte coluna Bispo 26 fevereiro 2023paulo márcio

Publicado 26/02/2023 06:00

“Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno.” Mateus 5.22



O Mestre em Suas palavras deixa transparecer que devemos possuir um coração sem ressentimentos. Assim notamos perceptivelmente que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de perdão.



Podemos dizer sem medo de errar que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Na Bíblia podemos compilar todo um conjunto de informações que nos fazem compreender que, na demonstração do perdão, tornamo-nos imitadores de Deus, pois é nessa ação que manifestamos o caráter de Cristo. Lemos que Deus perdoou os nossos pecados em Cristo e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém, não é mesmo?

Neste sentido o apóstolo Paulo diz: “Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.” (Efésios 4.32). Ou seja, visto que fomos perdoados, devemos, de igual modo, perdoar todos aqueles que nos ofendem.



Devemos ter o entendimento de que, se nós perdoarmos, receberemos perdão; esse é um fato que nos deve motivar. Estudos demonstram que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer.

Enfatizado por Cristo o dever de perdoar, atualmente, é defendido por profissionais como psicólogos e psiquiatras, que reconhecem as benfeitorias do ato de perdoar. Ou seja, a falta de perdão muitas vezes fica armazenada por tanto tempo, que pode causar danos irreparáveis à nossa saúde física, mental ou emocional. Ainda podemos dizer que a falta de perdão na vida de uma pessoa é uma servidão destrutiva que causa disputa, desesperança e até mesmo divórcio.



O perdão é um grande remédio para a maioria das doenças de ordem física, mental ou emocional. Pelos textos das Escrituras Sagradas percebe-se sem nenhuma dificuldade que a falta de perdão é como uma pedra atada na perna de alguém, que a submerge para o fundo do mar. Daí a relevância de compreender o que Jesus fez na cruz, para que o perdão flua no nosso coração.

Jesus instrui a perdoar quantas vezes forem necessárias, contudo, isso deve ser feito de coração, isto é, carecemos perdoar com franqueza e cordialidade (Mateus 18.21-22).



O perdão, além de ser uma bela atitude cristã, é um comportamento imprescindível para os salvos e um bálsamo para os envolvidos em alguma questão, mas, especialmente para quem perdoa. Há que se considerar que o perdão consegue libertar os dois: insultado e ofensor.

Desprende o insultado da inimizade e liberta o ofensor de uma consciência culpada. Assim, o perdão liberta e cura aquele que perdoa e o que é perdoado. Segundo as Escrituras, a mágoa escurece os olhos e torna o corpo como sombra (Jó 17.7).



A Palavra de Deus é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Assim, para compreender devemos nos lembrar de que na oração do Pai Nosso pedimos para sermos perdoados por Deus na dimensão em que perdoamos quem nos insulta: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.” (Mateus 6.14-15).



Portanto, pare e pense bem se vale a pena permanecer nutrindo a mágoa, o anseio de vingança e até o ódio pelo mal que nos cometeram. Lembre-se a escolha sempre será nossa, pois perdoar é ter a competência de libertar-se do seu pior sentimento! Por isso, é tão importante perdoar, começar uma vida nova e cultivar sentimentos capazes de nos libertar dos sentimentos que acorrentam e nos fazem adoecer. Deus te abençoe.



Bispo Abner Ferreira



ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para que o Senhor se compadeça de nós, por Sua eterna bondade. Que Ele possa criar em cada um de nós um coração puro e conduzir-nos pelo caminho do perdão.





Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.