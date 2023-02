Bispo5fev - ARTE O DIA

Bispo5fevARTE O DIA

Publicado 05/02/2023 06:00

“Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.” Mateus 5.14-16



O cristão, sendo a luz deste mundo, deve testemunhar sobre a pessoa de Jesus, com a intenção de resgatar as pessoas das trevas e conduzi-las para o brilho que somente Cristo possui.



Situemo-nos que Cristo manifestou-se a todos, afirmando: “[...] Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8.12). Sendo Jesus a Luz do mundo, nós através do Seu amor fomos feitos filhos da luz. Digo isso porque, se bem observado nas Escrituras, vai chamar os servos de Deus como filhos da luz, pelo fato de termos a prerrogativa de sermos participantes da Sua natureza divina, da imagem moral de Cristo.



Diante disso, a importância deste enfoque é mostrar que o cristão é chamado a ser diferente neste mundo de trevas e, assim como Cristo, ser luz para aqueles que andam na escuridão. É preciso mencionar que as trevas representam o grau de deterioração espiritual e moral em que o mundo e o homem sem Deus estão. Desde modo, podemos afirmar que os traços que diferenciam o cristão é que, por onde passa, ele dissemina o brilho de Cristo.



Se bem observado, o desejo de Cristo é que nossa luz brilhe no meio de uma geração que caminha a passos largos para o inferno, para que o povo veja nossa luz, converta-se e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Quando Jesus Cristo diz que somos a luz do mundo, torna-se nitidamente claro que as pessoas precisam avistar essa luz em nós, olhar para nós e ver que somos diferentes do padrão estabelecido em nossa sociedade, que há “alguma coisa” em nós, que nos torna diferentes, que nos torna luz para este mundo.

Jesus discursou sobre essa verdade: “Vós sois a luz do mundo”. Ele não disse: “Eu quero que vocês sejam”. Ou seja, a luz que temos dentro de nós não é para ser ocultada com timidez, medo, covardia, todavia para influenciar e impactar outros para que também eles possam ser iluminados de igual modo.



Um crente relevante para o Reino sabe que ele precisa brilhar diante de tantos pecados, onde as trevas têm ofuscado a beleza do Evangelho, fazendo com que a claridade de Cristo não chegue a muitas famílias. Sob esta ótica podemos dizer que precisamos ser diferentes, pois a luz é diferente da escuridão. Evidencia-se que o cristão fiel não deve fazer parte deste mundo.

Como se pode ver, o próprio Cristo falou sobre este assunto: “Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.” (João 17.14-16).



Posso dizer que me agrada profundamente a ideia de que não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, entretanto Jesus nos quer vivendo nele, para levá-lo a Deus. Enquanto os homens ímpios fogem da luz (João 3.19-20), Jesus estabelece aos salvos a despontarem a Sua luz para que o Pai seja glorificado por meio de suas vidas. Devido à sua decadência moral, o mundo necessita que sejamos o espelho da Luz, que é Cristo. Não se pode esquecer que Cristo proferiu que ninguém acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa (Mateus 5.15).



Tal visão possibilita dizer que ser luz constitui mostrar com as nossas ações, as nossas palavras, o resplendor de Cristo que dissipa as trevas e conduz o ser humano de volta a Deus. Pois todos aqueles que são alcançados por essa luz vivem uma vida mais bem-aventurada.

Antes de encerrar, podemos dizer que cabe a cada um de nós ser parte ativa e comprometida em levar a luz do Evangelho a todos. A relevância da nossa chamada está em produzir frutos de santidade! Precisamos brilhar em meio às trevas. E esse é precisamente o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós: sermos luz no mundo que vivemos.





ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para que o Pai nos use como um farol da verdade do Evangelho. Roguemos que o Senhor nos constitua como lâmpadas, unidos a Ele, para que possamos iluminar a muitos que carecem de receber a luz de Jesus.





Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

Bispo Abner Ferreira