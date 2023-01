Arte coluna Bispo 15 janeiro 2023 - Arte Paulo Esper

Publicado 15/01/2023 06:00

“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa.” Mateus 5.11. O Mestre possuía o entendimento de que os crentes fiéis iriam sofrer com ofensas feitas por homens desleais, assim como Ele sofreu.



Diante disso, Cristo fez uso destas palavras, com a finalidade de animar aqueles que nEle criam, para que não perdessem o ânimo e ficassem firmes até o final. De modo a provocar e mudar os nossos pensamentos a respeito dos momentos adversos que passamos, gostaríamos de nos dirigir aos crentes que andam desestimulados por acusações levianas e perseguições desleais.



É importante ter em mente que desde o infeliz dia em que Caim se elevou contra seu irmão e o matou, a perseguição tem se difundido sobre a terra. Dando primazia a este pensamento, não podemos esquecer que Jesus diz que todo aquele que decide caminhar sobre os padrões das Santas Escrituras deve possuir o entendimento de que não se livrará da perversidade dos homens (Mt 5.11).



Sobre estes sofrimentos o apóstolo Pedro assim descreve: "Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus". (1Pe 4.12-14).



A Bíblia adverte que aquele que ama a Jesus será perseguido devido a sua fé: "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. (2Co 4.8-9).



A fala do apóstolo Paulo nos faz enxergar que algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós, isto tudo porque decidimos seguir o Mestre. Para se chegar a uma interpretação harmoniosa podemos ainda acrescentar que aquele que segue a Jesus além da perseguição, sofrerá mentiras, e a injúria será a culminância das maldades.



Vale observar, no entanto, que isto tudo acontece porque os homens querem viver conforme as suas vontades carnais, segundo os desejos de seus próprios corações, sem considerar a vontade de Deus. Estamos certos de que o crente entende as consequências por procurar seguir a Cristo com autenticidade, isto é, as perseguições, as mentiras e as injúrias sobrevirão em todo o tempo e de todos os lados por aqueles que se opõem ao cristianismo puro e santo.



A decomposição ética atingiu a natureza humana de forma tão densa ao ponto de transformar o homem num agente insensível, impossibilitando-o de vencer sua rebelião contra Deus. Dando continuidade a esta racionalidade, não podemos esquecer que o nosso Senhor nos alertou contra as intempéries da vida cristã: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.” (Jo 16.33).



O apóstolo Paulo deixou registrado: “E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.” (2Tm 3.12). Neste sentido acreditamos que não seja errado dizer que um viver santo causa desconforto em outras pessoas. Contudo, Jesus desenvolve a ideia de que somos capazes não somente de suportar as injúrias, as perseguições e as mentiras, assim como permanecer fiel e se alegrar com isso.



Desse modo, percebemos que a bem-aventurança ensinada por Jesus neste texto abrange valores eternos, que só podem ser entendidos por aqueles que possuem o Espírito Santo. Diante disso, te convido a permanecer fiel, mesmo diante das perseguições, pois acreditamos ser nestes momentos que realmente mostramos que somos de Cristo. Digo, sem medo de errar, que a receita do sucesso é que, quando sofremos injúrias, perseguições e até mesmo quando somos caluniados devido ao Reino de Deus, é a certeza de uma bem-aventurança eterna.





ORAÇÃO DO DIA

Nossa oração de hoje é para que Ele nos ampare nos momentos de aflições, sustentando a nossa fé e nos encha de alegria através do Seu infinito amor.





Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

Bispo Abner Ferreira