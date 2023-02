Abner12fev - ARTE O DIA

Abner12fevARTE O DIA

Publicado 12/02/2023 06:00

“Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.” Mateus 5.19



É de vital importância termos o entendimento de que todo aquele que se propõe a difundir a Palavra de Deus nos corações dos perdidos, em toda a sua verdade, como ela deve ser obedecida, sem negligenciar os mandamentos do Senhor, será um professor relevante no seu ministério e será chamado de grande no Reino dos Céus.



O verdadeiro mestre se esforça por manter e defender a “fé uma vez dada aos santos” (Judas 3). Segundo as Escrituras, essa fé que foi dada aos santos diz respeito a um firme fundamento na qual o cristão deve permanecer fundado e firmado na Palavra. O verdadeiro mestre sabe reconhecer a beleza encontrada no Salmo 69.6, que diz: “Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos Exércitos; não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel”.



O adequado educador cristão sabe reconhecer as inúmeras vidas que olham para ele e que esperam dele um exemplo de aptidão da Palavra. Por isso, com temor e tremor, ele sabe a enorme responsabilidade que paira sobre seus ombros e suplica a Deus, diariamente, para que Deus o ajude e lhe capacite para que ele possa ensinar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Um mestre relevante se propõe a aplicar o ensino da Palavra com temor para que haja por parte dos seus ouvintes conhecimento, dedicação, compunção, empenho, fortalecimento, concerto e reverência no meio do povo de Deus.



O mestre relevante sabe reconhecer que tudo isso germina no fato de que somos transformados pelo ensino da Palavra. O Senhor Deus falou: “[...] Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos.” (Deuteronômio 4.10).

O apóstolo Paulo sintetiza essa verdade com o seu brilhantismo habitual: “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” (2Timóteo 2.15). Manejar a Palavra de maneira relevante é tão importante que Pedro diz: “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo.” (2Pedro 1.3-4).



O mestre relevante sabe que é preciso dar uma atenção constante ao ensino da Palavra de Deus, para que ela seja plantada em nosso coração e cresçamos na fé, porque a fé vem mediante ouvir a Palavra de Deus (Rm 10.17). O mestre relevante possui um entendimento claro de que somente a Palavra de Deus tem o poder de libertar o homem de seus pecados e de dar-lhe vida e vida abundante. Ele sabe reconhecer os objetivos do seu chamado, entre os quais, destaca-se a transformação de vidas pelo poder de Deus e por Sua Palavra.





Há que se considerar que o mestre relevante sabe reconhecer o valor de sua importância em ensinar a Palavra, com toda concepção dos fatos e verdades, pois sabe reconhecer que aquilo que está ensinando são temas de vida ou morte! E, por fim, o mestre relevante não desistirá de ensinar a pureza do Evangelho, idêntico ao que Paulo já havia instruído a Timóteo: “Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus.” (2Timóteo 1.13).





ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para que o Senhor faça com que sejamos um canal de bênção e possamos ensinar a muitos o caminho que leva à vida eterna!

Bispo Abner Ferreira

Bis





Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.