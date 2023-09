Publicado 24/09/2023 00:00

"E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhos pedirem?", Mateus 7.9-11.



A bondade de Deus é muito grande na vida dos seus filhos. Mesmo sem termos merecimento algum, constatamos que Deus continua oferecendo Sua misericórdia e atendendo às nossas necessidades, pois o Seu amor é bom e dura para sempre. Que fique bem claro, portanto, que não há mérito em nós, nem há nada que façamos para merecer a bondade de Deus. Ainda assim, podemos afirmar que Deus é bom, pois concede graça e misericórdia diariamente para com todos. Prestem atenção no que Jesus diz a esse respeito: "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhos pedirem?", (Mateus 7.11).





Caso estejamos nos sentindo fracos, sem forças para continuar vivendo, que possamos possuir o entendimento de que existe um Deus bondoso que se importa conosco. Ele se importa tanto conosco que ofereceu Seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar (João 3.16). Diante dessa certeza, devemos clamar a Deus para podermos provar da bondade dEle, de modo que tenhamos nossos olhos abertos para ver essa benevolência. Por toda a Bíblia, vemos que a bondade do Senhor é constante e imutável, não sofre alteração nem mudanças. Não é difícil perceber que foi a bondade de Deus por nós que resultou em que Cristo assumisse a nossa culpa.





Temos o entendimento de que o Senhor nos criou pela Sua imensa bondade e nos redimiu em Cristo, para Sua glória e louvor. Ou seja, por Jesus Cristo, a bondade de Deus foi manifestada na cruz do Calvário! Como nos mostra a Palavra do Senhor: "Provai e vede que o Senhor é bom [...]", (Salmo 34.8). Nestas palavras do salmista, identificamos facilmente que ele nos norteia a provarmos e vermos como o Senhor é bom. Deus nunca foi mais ou menos bondoso, Ele é Bondoso todo o tempo! Ele está sempre de coração aberto para nos amar, perdoar e abençoar.





Para explicar como isso seria possível, iremos nos servir dos seguintes textos: "Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer", (Êxodo 33.19); "Oh! Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens!", (Salmo 31.19); "Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração", (Salmos 125.4); "As benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades", (Isaías 63.7).





Queremos esclarecer que poderíamos nos servir de outros textos, entretanto, acreditamos que estes nos satisfazem para testemunharmos a plenitude da bondade de Deus. Quando passamos a avistar a bondade de Deus, nos sentimos realizados, pois passamos a enxergar que, quando provamos da bondade de Deus e fizermos dEle nosso refúgio, seremos uma pessoa feliz, produtiva, vencedora e bem-sucedida. Buscando sistematizar o assunto, fizemos uma busca rápida no dicionário sobre o que é bondade? Neste sentido, verificamos que a palavra "bondade" significa: qualidade de bom; benevolência; inclinação para o bem. Assim, para uma definição mais plena, podemos dizer que a bondade de Deus está ligada ao amor.





Desse modo, se quisermos ser parecidos com Deus, devemos recorrer ao amor através dos nossos atos de bondade. Afinal, podemos dizer que a bondade é um atributo sublime, suscitado por Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento. Então, aquele que conheceu a regeneração, em Cristo, se tornou uma nova criatura, inclinada a fazer o bem: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo", (2Coríntios 5.17).





Neste sentido, a bondade nos faz entender que fala de um espírito fraterno posto em ação; diz respeito a servir e dar. Desse modo, lhe convidamos a ter coragem e disposição para espalhar a bondade e amor por onde passar, tendo a certeza de que a bondade propicia vida, justiça e honra (Provérbios 21.21). Desse modo, por tudo que vimos sobre a bondade, te convido a tomar a decisão de ser melhor a cada dia. Antes de terminar, gostaria de deixar aqui uma interrogação: o que você tem feito para demonstrar sua bondade para Deus e pelo próximo?





ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração hoje é para que o Senhor produza em nós a Sua paz, Seu amor e Sua bondade, fechando os nossos olhos para toda maldade.





Fonte: livro 'Ser Relevante'. Autor: Bispo Abner Ferreira. Editora Betel.