Publicado 03/09/2023 00:00

"Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal". Mateus 6.34.



Cristo nos ensina que não adianta querer decidir os problemas acumulados nas nossas vidas em um único dia. Se bem observado, uma vida de dificuldades não se decide muito rapidamente; leva tempo e dá trabalho. Entretanto, tenha fé, uma hora se resolve. Podemos apreciar no texto em destaque que, para o Mestre, diante das situações adversas que aparecerem pelo caminho, precisamos dar um passo de cada vez. Para Cristo, cada dia que nasce revelará seus próprios problemas que iremos enfrentar. Nesse sentido, Cristo pede que façamos só o que dá para fazer no hoje.

Desse modo, gostaria de recorrer a um provérbio popular que aprendi na minha infância, que diz: "Viva um dia de cada vez!". É necessário prestar muita atenção ao fato de que Jesus nos advertiu em Sua fala que o Pai não nos quer preocupados, dispostos a resolver nossa história em um único dia. Assim, todo cristão deveria compreender a verdade contida no livro de Provérbios quando diz: "Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia", (Provérbios 27.1). Entendemos que o sábio alerta que não devemos depositar nossas esperanças para o futuro, acreditando que algo de bom acontecerá e, de repente, vai nos encher de júbilo, prosperidade, perfeição e concretização.



Não é difícil perceber que a sociedade em que estamos inseridos coloca suas esperanças de felicidade sempre em acontecimentos futuros, ou seja, este pensamento egoísta faz com que depositem uma grande responsabilidade emocional no futuro de tal modo que tais eventos e sonhos passam a ser seus objetivos. O ser humano precisa entender que não podemos sobrecarregar o hoje pensando nos problemas do amanhã. Quando depositamos nossas perspectivas de felicidade no futuro, passamos a apresentar grande dificuldade em se libertar da armadilha que nós mesmos criamos.

Essa procura constante pela felicidade está nos deixando cada vez mais apreensivos e preocupados no presente, fazendo com que fiquemos distraídos em nossos próprios pensamentos, nos fazendo produzir ideias e ilusões que roubam a nossa atenção constantemente para o próximo dia, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano e assim por diante. Sendo assim, respeite os limites que Deus estabeleceu: se é um dia, então, viva esse dia. Se é um ano, então, viva esse ano. Acreditamos que tratar aqui sobre esse tema é muito admirável, pois muitos que usam o hoje para pensar demasiadamente no amanhã ficam doentes, ficando impossibilitados de viverem o dia de hoje plenamente.



Jesus demonstra em Suas Palavras que não faz bem usar o hoje para sofrer por questões que não sabemos sequer acontecerão no amanhã. Então, vamos cuidar do dia de hoje, a cada dia, fazendo a nossa parte. Fazendo isso, tudo mais lhe será dado em acréscimo. Jesus quer Seus discípulos libertos desse tipo de preocupação. Por isso, Ele condena a inquietação excessiva que nos leva à falta de fé em Deus. Não é difícil perceber que o nervosismo descomunal não permite que vivamos o hoje, o presente, pois, ficamos o tempo todo focados no futuro.



Então, refugiando-se nas ideias pedagógicas de Jesus, gostaria de terminar te acenando a confiar em Deus, a não assumir sobre si um peso que não lhe compete carregar. Lembrem-se: nós não temos controle nem sobre as nossas vidas, que dirá sobre o amanhã. Vivamos um dia de cada vez, é só o que podemos fazer.



ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração de hoje é para podermos manter os nossos pensamentos exclusivamente nas coisas do Alto, fazendo com que nos preocupemos menos com as coisas da Terra. Pois, quando estamos buscando primeiramente Seu Reino, estamos sob o Seu cuidado e todas as coisas serão completadas nEle.



Fonte: Livro 'Ser Relevante'. Autor: Bispo Abner Ferreira. Editora Betel.