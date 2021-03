São 48 QGs do Exército em Minas Gerais, 89 em São Paulo, 31 na Bahia, 19 no Ceará, 10 no Rio – Estados com altos números de contaminados DIVULGAÇÃO

Por Leandro Mazzini

Publicado 08/03/2021 03:00

O Exército Brasileiro tem quartéis em 306 cidades de todos os Estados, os chamados Tiros de Guerra, com tropas prontas para auxiliar no combate à covid-19 – seja na vacinação (como sempre o fizeram em anos anteriores), na logística ou até montagem de hospitais e na segurança e organização. Para citar alguns deles, são 48 QGs em Minas Gerais, 89 em São Paulo, 31 na Bahia, 19 no Ceará, 10 no Rio de Janeiro – Estados com altos números de contaminados. A tropa é formada pela garotada acima dos 18 anos que honra a farda, que cumpre o dever do alistamento militar.

Fila do voto

Mas prefeitos preferem assumir o protagonismo da logística e aplicação na população – das vacinas compradas por governadores ou Ministério da Saúde – por vaidade eleitoral.

Publicidade

Efeito colateral...

Lobistas dos laboratórios com bom trânsito no Ministério da Saúde estão ganhando milhões de reais com a intermediação do negócio. É gente que há anos circula ali.

..no bolso

A Coluna obteve relato de um amigo de lobista que ganhara, há 10 anos, R$ 3 milhões apenas num contrato no Ministério. Ele correu para a concessionária e comprou uma BMW.

Publicidade

Caixa nas alturas

Transbrasil, VASP e Varig faliram devendo mais de R$ 1 bilhão à Infraero em taxas de embarques retidas pelas companhias e não repassadas à estatal que administra aeroportos. Não é de hoje que as companhias aéreas que operam no Brasil usam esse artifício contábil para fazer caixa e dar calote na União.



Taxiando

A Coluna citou na sexta que as empresas aéreas que operam hoje no Brasil pediram mais tempo para renegociar seu saldo devedor com a estatal de taxas aeroportuárias cobradas nos bilhetes emitidos, e não repassadas à administradora dos terminais. Alegam prejuízos na pandemia para isso. Mas o saldo devedor é de anos para cá.

Do hangar

Em resposta à reportagem, a Infraero não informou qual o saldo devedor das aéreas nessa taxa. A nota informa que o débito “têm sido objeto de negociação entre a empresa e as aéreas”. E que “essas negociações ocorrem em virtude dos efeitos da pandemia do no setor como um todo e de forma a reduzir o impacto financeiro em nossos parceiros”.

Publicidade

Passeio

Toda comitiva política para o exterior é um passeio com apertos de mãos. Há décadas é assim, com dinheiro público. No caso desta do Governo Federal, com parlamentares e técnicos de ministérios, que foi conhecer o spray nasal de Israel, bastava o laboratório enviar sua equipe ao Brasil para apresentar o produto e, se aprovado, protocolar o pedido de autorização na Anvisa. A comitiva mal sai do hotel onde se hospeda.

Rio, 40 graus

A PM foi chamada e acabou com uma festa numa cobertura de prédio da Rua Rui Barbosa, no Flamengo, no Rio de Janeiro, na madrugada de ontem. Eram mais de 50 pessoas aglomeradas num espaço pequeno para a turma. E todos sem máscara. A Prefeitura lavrou multa de R$ 1 mil por pessoa.

Publicidade

Memorial

“A mais triste das vidas e a mais triste das mortes são a vida e a morte do homem que não tem coragem de morrer pelo bem, quando por ele não possa viver”, já disse Rui Barbosa. Coitado dele, nome de rua com gente assim.

Foi-se uma era

Publicidade

A família Sheldon Adelson, o magnata dos cassinos dos EUA e Ásia, embolsou US$ 6 bilhões com venda de seus cassinos americanos, com a morte do patriarca há semanas.

Tipo Goiano, sim!

Um empresário luta para tipificar seu queijo artesanal – e fabricado com as melhores técnicas sanitárias – como queijo “tipo goiano”, ou “queijo Goiás”, e não queijo “tipo mineiro” como determina a secretaria de Agricultura. Mas o Governo de Goiás não ajuda os seus próprios benfeitores do agro, para divulgação da marca do Estado nacionalmente.

Publicidade

ESPLANADEIRA

# Água Doce Sabores do Brasil criou o delivery de bebidas, um cardápio digital. Em 2020, a franquia teve crescimento de 200% com as entregas em domicílio. # Casa do Construtor cresce 18% em 2020, com faturamento de R$ 328 milhões, e pretende abrir mais 100 este ano. # Mercado Livre e o Congresso Judaico da América Latina assinaram cooperação para enfrentar o ódio racial e o antissemitismo. Haverá troca de informações e um canal para monitorar os anúncios do portal.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para [email protected]

Publicidade