Doleiro Alberto Youssef Agência Senado

Por Leandro Mazzini

Publicado 14/04/2021 12:00

Brasília - Não bastassem os hospitais sobrecarregados com pacientes de covid-19, João Pessoa está às voltas com um surpreendente problema. Desde segunda-feira, sacos de lixo começam a se acumular pelas ruas da capital da Paraíba. É que em plena pandemia, a prefeitura quebrou contratos com as três empresas responsáveis pela limpeza urbana. No domingo, um dia antes da paralisação dos serviços, o prefeito Cícero Lucena tirou licença e deixou o lixo com o vice Léo Bezerra. Segundo consta oficialmente, o prefeito Lucena viajou para São Paulo, Santa Catarina e Brasília em busca de parcerias.



Frevo a dois

José Mucio tem aliada para eventual candidatura em Pernambuco. Sua ex-colega de TCU Ana Arraes. A matriarca da família Campos não perdoa a família por ingratidões.



Publicidade

O retorno

Alberto Youssef (FOTO), o doleiro famoso do Brasil, vive de boa na praça novamente. Retirou a tornozeleira eletrônica, segue a rotina num apartamento confortável na Vila Madalena, em São Paulo, e continua com um olho no Paraguai, sua terra preferida.



LSN

A revogação da Lei de Segurança Nacional e a criação de uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, em substituição à legislação surgida no autoritarismo, serão defendidas na próxima sessão plenária do Instituto dos Advogados Brasileiros hoje.

Publicidade

Tempos estranhos

O plenário irá analisar dois pareceres nesse sentido, de autoria dos advogados Letícia Lins e Silva, Lênio Streck e Pablo Malheiros da Cunha Frota. Criada durante a ditadura militar, a LSN vem sendo usada como instrumento de intimidação contra críticos do governo. Jornalistas têm sido as maiores vítimas do seu uso abusivo.



MERCADO

É guerra

Relatório da Socialbakers, no qual mediu as interações do Facebook para publicações relacionadas à vacina ou ao coronavírus, mostra que Pfizer foi a principal marca de saúde em 2020. A AstraZeneca recebeu mais interações negativas no mesmo período.



A 100 dias

A famosa loja de roupas Riachuelo vai vestir o Time Brasil a caminho dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É parte do patrocínio fechado pelo Comitê Olímpico Brasileiro com a varejista de moda para o ciclo olímpico 2020-24.



Publicidade

Nas lojas

Além de assinar o design dos uniformes de viagem dos 300 atletas que embarcarão para Japão, a parceria com a Riachuelo também traz as atletas Flávia Saraiva (ginástica artística) e Silvana Lima (surf) como embaixadores da marca. Aliás, a Riachuelo terá licença para comercializar os produtos – jaquetas, t-shirts, camisetas, bonés etc.



Xicanos e brazucas

Março deste ano registrou o maior número – dos últimos 15 anos – de pessoas apreendidas pelas autoridades norte-americanas por tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos através da fronteira com o México, em busca de refúgio ou asilo na América.



Publicidade

Wall news

Foram cerca de 171 mil prisões efetuadas somente mês passado, e ao todo já são mais de 300 mil somando-se os três primeiros meses do ano. Os dados foram levantados pela AG Immigration para a coluna. Em tempo, há muitos brasileiros, sempre, nessa lista.



Novo hóspede

Os grandes e médios hotéis de capitais (negócios) e de cidades turísticas adaptam seus anúncios para uma nova demanda em tempos de pandemia. Um conceito, aliás, que veio para ficar. O novo hóspede em baixa temporada são executivos de capitais, solteiros ou em casal, que pedem wifi forte e TV a cabo para trabalho remoto.



Publicidade

Novo hóspede 2

Empresários e profissionais liberais estão migrando para hotéis fazendas, pousadas praianas e cidades do interior, com locação de imóvel, para manter as atividades online. É crescente a constatação de que 2021 é outro “ano perdido”.



Adeus, Aloy

São muitos jornalistas que se foram – a nossa solidariedade sem tamanho – e o Brasil perdeu segunda-feira à noite outro grande repórter. Morreu vítima de covid-19 no Rio de Janeiro o editor-chefe de O DIA, Aloy Jupiara. Humilde, batalhador, sonhador, cheio de projetos. Deixa uma legião de amigos e admiradores.



Esplanadeira

# Casa de Cultura Cocco Barçante e Portal Consultoria em Turismo Bayard Boiteux inauguram hoje exposição virtual, com quadros de Valéria Vidigal. # David Chew e Blas Rivera apresentam oito shows online, a partir do dia 15, no YouTube. # Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza lança Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, com inscrições até 31 de maio. # Ruy Sodré compilou em seu lançamento “Os Heróis Brasileiros” mais de 70 nomes de personalidades históricas nacionais.