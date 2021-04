Renan Calheiros Divulgação

Brasília - O velho e experiente MDB vai dando as caras para não ser um coadjuvante abandonado no cenário eleitoral de 2022. A postura do ex-presidente Michel Temer em abrandar o discurso crítico sobre a ex-presidente Dilma Rousseff e a articulação em andamento para se lançar ao Planalto – conforme a coluna antecipou ontem – indicam que o PT, PSDB e até o presidente Jair Bolsonaro (ainda sem partido) serão obrigados a sentar à mesa para conversar com o cacique. MDB ainda tem grande bancada no Congresso Nacional, e é o maior partido municipalista do país. Os prefeitos e vereadores são os melhores cabos eleitorais para uma campanha nacional.



Ministérios, sempre

Há quem veja a decisão de Temer como grande jogada para ganhar o que realmente interessa ao MDB num eventual futuro Governo de Lula, de Jair ou de outro nome.



Lulista

Sem perder tempo, também, tido como um ‘independente’ dentro do partido, o senador Renan Calheiros (FOTO) vai dando mostras de fidelidade a Lula da Silva desde 2019.



Chanceler?

Uma frente suprapartidária de aliados comenta que Michel Temer pode ser chanceler do Itamaraty, de qualquer governo com o qual o MDB fechar. E é sonho dele.



Cadê o nióbio?

Um mistério continua nas gavetas da Polícia Civil de Minas Gerais há quase seis anos. Onde foi parar a carga das dez carretas encontradas estacionadas numa estrada de terra, e vazias, após saírem em comboio das minas de Araxá? O nióbio, a preciosa carga que foi levada pelos bandidos profissionais, valia quase R$ 1 bilhão.



Minério tech

Segundo a fonte da coluna, a carga (de minas exploradas pelo governo do estado e setor privado) ia para a China, pelo porto de Vitória (ES). O nióbio é o mais caro minério do mercado, usado na indústria bélica, aeronáutica e de eletroeletrônicos.



Grita textual

O PT estava desesperado com o julgamento do pedido de impugnação da decisão do ministro Edson Fachin que anulou as condenações do ex-presidente Lula. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e os ex-presidentes Lula e Dilma soltaram seguidas notas com tons críticos e até intimidadores sobre “não mexer nos direitos de Lula”.



Dois pesos

Para críticos do partido, no Congresso, o tom petista é o conhecido de sua cúpula. Um cacique soltou: Absolver Lula numa canetada só, dentro de um plenário de 11 ministros, é democracia. Mas a Corte seguir o amplo direito processual de contestação de uma sentença... é golpe. Referindo-se ao pedido de impugnação feito pela PGR.



Sarah sem UTIs

Alvo de críticas na praça por não ceder espaço de suas amplas instalações para receber leitos de UTI e pacientes com covid-19, a Rede Sarah de hospitais entrou na mira da Procuradoria da República no DF, que requereu informações sobre a situação. A Sarah trata pacientes com trauma, sua especialidade, e recebe milhões de reais por ano em verbas federais via emendas parlamentares.



Os pacientes

Em ofício ao MPDFT e MPF, para justificar por que não recebe pacientes da rede pública de Saúde de Brasília, a Rede Sarah destacou que , em suas nove unidades no país – inclusive na capital federal – trata cerca de 1,5 milhão de pacientes por ano, a maioria deles de idade avançada e de grupo de risco para a covid-19, em leitos especificamente para os internados, sem poder paralisar estes tratamentos.



Cirurgias

Em resposta à reportagem, a Rede Sarah informou que, em Brasília, a unidade está recebendo “vários casos graves de pacientes para cirurgia de tumores cerebrais do Hospital de Base”, e que por isso suas UTIs estão lotadas.

ANTT Saúde

Em nota à coluna, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que “a gerência de Fiscalização já vinha trabalhando junto à gerência de pessoal da ANTT e junto à diretoria da Agência para encaminhamento de Ofício ao senhor Ministro de Estado da Saúde a fim de verificar a possibilidade de inclusão dos fiscais de transportes terrestres no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) contra a covid-19”.



Esplanadeira

