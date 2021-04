Luiz Eduardo Ramos AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 29/04/2021 12:00

O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil da Presidência (FOTO), tomou vacina CoronaVac escondido para não fazer alarde, admite. Enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não precisa de inimigos para prejudicar o governo. A Anvisa barrou a vacina russa Sputnik sob achismo, e irritou alguns secretários estaduais de Saúde – o da Bahia, entre eles – cujos governos negociam com o laboratório do país de Putin. A Sputnik tem mais credenciais científicas publicadas que a vacina chinesa.



Aliás...

...A Argentina está vacinando sua população com a Sputnik, sem informes de óbitos por efeitos colaterais ou hermanos virando jacarés.



A conta é nossa

Há mais lobistas de laboratórios que cientistas transitando dentro do Ministério da Saúde, ganhando dezenas de milhões de reais com produtos que nem chegaram.



Vai, não vai

A despeito do esforço de aliados e da vontade de Michel Temer na candidatura, há cacique do MDB cravando que o ex-presidente não disputa o Palácio do Planalto.



Mineirada

Casa de alguns expoentes nacionais, boa bancada de prefeitos e deputados – no estado com mais municípios do país – o MDB mineiro está rachado. Parte do diretório estadual quer a cabeça de Newton Cardoso filho.



Poder

Secretário-geral da Executiva Nacional, Newtinho está mandando muito no partido no estado. E isso tem incomodado aliados e adversários internos.



Quase

Poucos meses antes de morrer por covid-19, Levy Fidélix, dono do PRTB, jantou com Jair Bolsonaro e a sua advogada, Karina Kuffa, com vistas a filiar o presidente.



Leoazinha feroz

Chamada de leoazinha enquanto trabalhava numa ‘gaiola’ – saleta cercada por grades onde controlava o caixa da empresa em Jundiaí (SP) – sem acesso a água, sanitário, e sem as chaves, uma funcionária ganhou R$ 20 mil de indenização por danos morais. A decisão foi da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. E foi pouco.



MERCADO

Café com Europa

Como a retomada verde pode fortalecer a bioeconomia, tornar cidades sustentáveis e estabelecer novo modo de vida e consumo? Esse é um dos temas que serão abordados durante o Café com Europa, evento que abre a XVII Semana da Europa. O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibáñez, participará da abertura, no dia 12 de maio, ao lado de arquitetos e designers brasileiros e europeus.



Seguro$ 1

Com base nos dados da Susep, o Boletim IRB+Mercado, o mercado segurador registrou, em fevereiro, faturamento de R$ 10 bilhões, alta de 13% em relação ao mesmo período de 2020. Aliás, 70% dos grupos seguradores tiveram crescimento.



Seguro$ 2

Os segmentos que mais faturaram: Vida, com R$ 4 bilhões; Auto, R$ 2,7 bilhões; Danos e Responsabilidades, R$ 1,9 bilhão; Individual e Rural registraram R$ 903 milhões e R$ 465 milhões, respectivamente; e Crédito e Garantia, R$ 326 milhões.



Povo compra

A despeito da pandemia, o mercado online cresce. O volume de pagamentos com credencial Visa no e-commerce brasileiro, sem contar o segmento de viagens, cresceu em média 30% nos últimos três trimestres, entre julho de 2020 e março de 2021.



Esplanadeira

# Fundação Grupo Boticário promove hoje seminário Prevenção e Combate a Incêndios no Cerrado – Visões sobre o Manejo Integrado do Fogo. # Instituto Cultural Vale amplia suas linhas de patrocínio a projetos de dança. Em 2021, destinou R$8,5 milhões pela Lei de Incentivo à Cultura. # Obra 'Eu Sou N', lançamento da Editora Mundo Cristão, apresenta histórias reais de fé e coragem de quem sobreviveu à tortura. # Rede de franquias Ceofood e Ceopag iniciam operações em Gravataí (RS). # Jornalista Daniele Dutra faz palestra dia 5 de maio, na FACHA, para abordar papel do assessor de imprensa como fonte de informação.