Por Leandro Mazzini

Publicado 07/05/2021 12:00 | Atualizado 07/05/2021 14:12

Brasília - A investigação pedida pelo ministro do STF Alexandre de Moraes ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as verbas partidárias e do fundo eleitoral ao PTB, caso tenha capivaras nesse matagal político, pode levar até à cassação do registro do partido e tirar a legenda da disputa de 2022. Como publicamos ontem, o pedido de investigação do ministro surge após seguidos ataques de Roberto Jefferson, presidente do PTB, aos ministros do Supremo, em entrevistas à mídia e nas redes sociais do político.



Passou perto

Por um voto apenas, o STF se livrou de um cerco legislativo à Corte. Por 33 a 32, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados barrou o PL 4754/2016.

Entre poderes

De autoria do deputado Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ), o PL daria poderes ao Congresso para barrar supostas usurpações de Poderes do Supremo em liminares e decisões do plenário sobre temas que competiriam ao Congresso Nacional.



Ajudinha

O PL teve parecer favorável da relatora deputada Cris Tonieto. O Progressistas, de Ciro Nogueira – principal padrinho do novo ministro Nunes Marques – ajudou a derrubar.



Tradição...

O ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos era profundamente supersticioso. Passar debaixo de uma escada, nem pensar. Indicar um candidato ao governo que não passasse pela Secretaria da Fazenda estava fora dos seus planos. Miguel Arraes foi secretário de Cid Sampaio; Eduardo Campos, de Arraes; Paulo Câmara, de Eduardo.



...no forno

E agora a família Campos manterá a tradição. Surgiu um novo nome para disputar em 2022 o governo do estado: o atual secretário de Fazenda, Décio Padilha da Cruz.



Sina

Se a superstição for mantida, o ex-prefeito do Recife Geraldo Julio (PSB) está fora do páreo para 2022. Décio é funcionário de carreira da Fazenda e já está sendo preparado pelos marqueteiros de Renata Campos, viúva de Eduardo. Ele foi comunicado

pessoalmente do projeto eleitoral. Gostou da ideia e já informou à sua família.



Chineses

Os chineses levam os negócios muito a sério. E não gostam de ser provocados gratuitamente. Ao insinuar que a China criou o coronavírus, o presidente Bolsonaro deu um tiro no pé – do Brasil. A China é a maior exportadora de insumos para a fabricação

da CoronaVac.



Nem venham

Por mais que o governo federal tenha dinheiro para comprar vacina e insumos, se o Politburo quiser, barra novo envio para a produção da ButanVac, por exemplo. O mercado todo sabe como é um negócio com a China, menos o presidente do Brasil.



Bom combate

Morreu na Guatemala, na terça-feira, o blogueiro evangélico e pró-vida brasileiro Júlio Severo. Polêmico e combativo, Severo foi vítima de infarto, de acordo com informações de parentes. Ele morava com a mulher e seis filhos. Era adepto do homeschooling.



Justiça

A Justiça Federal do DF determinou que a Polícia Federal arquive o inquérito aberto, a pedido da Funai, contra a líder indígena Sônia Guajajara, por denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela já fora intimada a esclarecer supostas difamações com foco na websérie ‘Maracá’.



MERCADO

Detalhe$

O clube Cruzeiro, de Belo Horizonte, vendeu sua sede administrativa por R$ 30 milhões para o Ministério Público. A sede do antigo Hotel Othon, no Centro e muito maior, saiu por R$ 30 milhões num leilão. Alô, MP? Será que o MP pode passar uma lupa no MP?



